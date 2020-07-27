MHP'den "sosyal medya düzenlemesi" açıklaması:

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "sosyal medya düzenlemesi" olarak anılan kanun teklifine ilişkin, "Cumhur İttifakı, sosyal medya bataklığını ıslah edecek, sosyal medyada da insanın onuru korunacak, özel hayatın gizliliğine saygı duyulacak, lekelenmeme hakkı gözetilecektir." ifadelerini kullandı.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni değerlendirdi.



MHP ve AK Parti'nin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinin yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşüleceğine dikkati çeken Yıldız, sosyal ağ platformlarında üretilen içeriklerin kontrolsüz ve yaygın bir şekilde kişi haklarını, özel hayatın gizliliğini, genel ahlakı, aile düzenini derin şekilde yaraladığını, bu mecralarda itibar suikastları yapıldığını belirtti.

Terör örgütlerinin haberleşme, talimat verme, istihbarat, karartma, tehdit gibi örgütsel faaliyetlerini klavyenin arkasına saklanarak bu ağlardan devam ettirdiğini, sosyal medyayı propaganda vasıtalarına dönüştürdüklerini vurgulayan Yıldız, "Milli güvenliğimize karşı yapılan yıkıcı ve bölücü faaliyetler, haberleşme hürriyeti adı altında maskelenmektedir. Genel ahlakı ve aile düzenini yıkmaya odaklanmış mihraklar, gençleri uyuşturucu ve uyarıcı maddelere özendirmekte, intihara teşvik etmekte, cinsel istismar, pedofili gibi sapıklıkları meşru göstermekte, sapkın cinsel yönelimler ve tercihleri özendirmekte, toplumu temelden çürüterek kültürel değerlerimizi derinden yaralamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ülkemizde milyonlarca sahte sosyal medya hesabı bulunmaktadır"

Yıldız, güçlü bir iletişim aracı olan sosyal medyada, bir haberle veya bir tuşa basmakla milyonların etkilendiğine, toplumların bir takım odakların istediği gibi kin ve düşmanlığa sürüklendiğine işaret etti.

Genç kuşakların beklentilerini, coşkularını, fikirlerini, beğenilerini bu mecralarda dile getirerek sosyal medyayı hayatlarının ayrılmaz parçasına dönüştürdüklerine dikkati çeken Yıldız, "Son derece hayati öneme haiz bu alanda maalesef herhangi bir denetim mekanizması yoktur. Dünyada milyarlarca, ülkemizde milyonlarca sahte sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Bu hesaplar üzerinden her türlü saldırı yapılmaktadır. Sosyal medya platformları ise bu olaylara duyarsız kalmakta, adeta dokunulmazlık sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

- "Mevcut mevzuat sorunları çözmekte yetersiz kalmaktadır"

Muhalefet partilerinin yasal düzenlemeye karşı her türlü imkanı kullanarak sonuna kadar direneceklerini açıkladıklarını anımsatan Yıldız, "Devleti kuran Türk milliyetçiliği fikir sistemine karşı, siyasal Kürtçülükte birleşen muhalefetin, kanun teklifine karşı gösterdikleri reaksiyon, savruldukları yer, meşrep ve mensubiyet taassubu, kendilerini Türk milletinin değerlerine yabancılaştırmış, doğrudan, adaletten ve hakikatten koparmıştır." açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, şunları kaydetti:

"Yasa koyucu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelik bu soysuz ve ahlaksız faaliyetlere karşı seyirci kalamazdı, kalmamıştır. Anayasaya göre, temel hak ve hürriyetler dahi kötüye kullanıldığı zaman Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak kanunla sınırlanabilir. Kaldı ki muhalefetin iddia ettiği gibi, kanun teklifinin temel hakları kısıtlayıcı bir yanı da yoktur.

Mevcut mevzuat sorunları çözmekte yetersiz kalmaktadır. Dünya, yeni bir hukuk inşa etmeye çalışıyor. Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde bu düzenlemeler bizden önce yapılmıştır. İngiltere'de içerikler üzerinde denetimin artırılması, bir kız çocuğunun şiddet içeren görüntüleri izlemesiyle yaşamına son vermesi olayının ardından yapılmıştır. Almanya'da 'NetzDG' adıyla yapılan düzenleme 2018 yılında yürürlüğe girmiş, ihlal edilmesi, uyulmaması hallerinde 50 milyon avroya kadar para cezası getirilmiştir."

- Şirketler en az bir kişiyi temsilci olarak BTK'ye bildirmek zorunda olacak

Yıldız, devletlerin internetteki kontrolsüz içerikleri denetleyerek toplumu korumak zorunda olduğuna, yaygınlığı ve uluslararası ağ oluşturması sebebiyle bu yapıların hukuk içinde kalmalarını sağlamanın zorluğunun bir hukuk devletini çaresizliğe sürükleyemeyeceğine işaret etti.

İnsanların Twitter üzerinden tartıştığını, Facebook üzerinden sohbet ettiğini ve Instagram üzerinden sosyal hayatlarını sürdürdüğünü belirten Yıldız, ancak sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de hukuki ve mali temsilcisinin bulunmadığını, hakları saldırıya uğrayan kişilerin, müracaat edeceği veya cevap alacağı bir mercii bulamadığını aktardı.

Söz konusu sosyal ağ sağlayıcı şirketlerin Türkiye'deki kullanıcıların sırtından milyarlarca lira kazanmasına karşın 1 lira dahi vergi ödemediğinin altını çizen Yıldız, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bir milyondan fazla kullanıcısı olan yurt dışı sosyal ağ sağlayıcıları, kanunun yürürlüğe girmesiyle, müracaat edilecek, tebliğ ve talepleri alacak en az bir kişiyi temsilci olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirmek zorundadır. Bu şirketler, içeriğin kaldırılmasına, erişimin engellenmesine yönelik başvurulara 48 saat içinde cevap vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmez ise yurt dışı sosyal ağ sağlayıcılarına 10 milyon liraya kadar para cezası verilebilecektir. Reklam yasağının ihlali durumunda da bant genişliği kademeli olarak daraltılacaktır."

Yıldız, kanun teklifindeki düzenlemelere karşı çıkanların, şirketlerin Türkiye'de ofis açması halinde, Sulh Ceza Mahkemesi kararlarının çok çabuk, sorgusuz ve sualsiz uygulanacağını, bant genişliğine getirilecek daraltma ile sosyal ağın kullanılmaz hale geleceğini, birçok siyasinin, muhalifin hesaplarının kapatılacağını, denetim ve gözetimin sıklaşacağını ileri sürdüğünü aktardı.

Düzenlemelere karşı çıkanların bu iddialarıyla beraber, sosyal ağ platformlarındaki şirketlerin düzenlemeyi reddetmelerinin ve Türkiye'ye gelmemelerinin öğütlediğini, kontrolsüzlüğün devamını arzu ettiğini, meşru ve yasal bu düzenlemeden yarasanın ışıktan kaçtığı gibi kaçtıklarını öne süren Yıldız, erişim engeli koyulan platformlara, yasaklı sitelere VPN (sanal özel ağ) üzerinden de erişimin önlenmesi için yeni ve köklü tedbirler alınması, uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi görüşünü paylaştı.

- "Cumhur İttifakı, sosyal medya bataklığını ıslah edecek"

Feti Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Söz konusu platformlar, topluma haber ulaştırmaktan ziyade, kullanıcı sayısını artırmak uğruna kendilerini hiçbir disipline bağlı görmemektedir. İnternet ve sosyal medya mecralarının Türkiye'de hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için bu yasal düzenleme yapılmaktadır. Cumhur İttifakı, sosyal medya bataklığını ıslah edecek, sosyal medyada da insanın onuru korunacak, özel hayatın gizliliğine saygı duyulacak, lekelenmeme hakkı gözetilecektir."

Yıldız, açıklamasında ayrıca Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.











