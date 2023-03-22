MHP’den şok iddia! “Tespit edildi” deyip az önce duyurdular

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, milletvekili aday adayı listesine sızma girişimi iddiaları hakkında açıklama yaptı.

MHP’nin milletvekili aday adaylığı için başvuruları büyük bir titizlikle incelemeye aldığını dile getiren Yalçın, MHP’ye aday adaylığı için müracaat edenler arasından istenen belgeleri sunan ve gerekli şartları taşıyan bin 894 kişinin başvurusunun kabul edildiğini kaydederek, “Gerek internet üzerinden gerekse bizzat MHP Genel Merkezine gelerek şahsen başvuran toplam kişi sayısı 4 bin 693’tür. Partimize aday adaylığı için sadece internet üzerinden başvuranların sayısı ise 2 bin 804 olmuştur” ifadelerini kullandı.

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“600 kişilik milletvekili kesin aday listesi iftiharla açıklanacak”

Yalçın, ilgili komisyon tarafından yapılan incelemelerde milletvekili aday adaylığı için özellikle internet üzerinden yapılan müracaatların önemli bir kısmının tamamlanmadığının görüldüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

“İncelemeler sırasında partimize dönük başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler gözlemlenmiş, çok sayıda aday adaylığı girişiminin FETÖ ve PKK iltisaklı unsurlar tarafından yönlendirildiği tespit edilmiştir. Zillet ittifakı lehine mevki kazanmaya yönelik olduğu düşünülen söz konusu teşebbüsler, MHP’nin aday adayı listesine sızma girişimi olarak değerlendirilmiştir. Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu çalışmalarını büyük bir dikkat ve hassasiyetle sürdürmekte olup, partimizi zarara uğratacak herhangi bir siyasi oyunun sahnelenmesine kesinlikle meydan verilmeyecektir. MHP’nin 600 kişilik milletvekili kesin aday listesi, YSK tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda kamuoyuna iftiharla açıklanacaktır.”