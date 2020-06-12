MHP'den sert tepki: Türkiye'nin gündemini sen mi belirliyorsun?

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ayasofya ile ilgili Yunanistan kanalına skandal bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

Enginyurt, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya tartışmalarına ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan TV'sine 'Türkiye'nin gündemi değil' demiş. Ekrem efendi! Türkiye'nin gündemini sen mi belirliyorsun? Yunan kim oluyor da, ona ülkeni şikayet ediyorsun? Türk gibi düşünemediniz gitti be! Ekrem efendi! Hiç işini yapmayı düşünmüyor musun? Hep polemik, hep tartışma. Belediye işine bak! Kendini Başkan sanıyorsun anlaşılan. Dikkat et! Ruh sağlığın bozuluyor."