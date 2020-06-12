  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

MHP'den sert tepki: Türkiye'nin gündemini sen mi belirliyorsun?

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ayasofya ile ilgili Yunanistan kanalına skandal bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:10:00 - 2020-06-12 11:11:40
MHP'den sert tepki: Türkiye'nin gündemini sen mi belirliyorsun?

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ayasofya ile ilgili Yunanistan kanalına skandal bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

Enginyurt, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya tartışmalarına ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan TV'sine 'Türkiye'nin gündemi değil' demiş. Ekrem efendi! Türkiye'nin gündemini sen mi belirliyorsun? Yunan kim oluyor da, ona ülkeni şikayet ediyorsun? Türk gibi düşünemediniz gitti be! Ekrem efendi! Hiç işini yapmayı düşünmüyor musun? Hep polemik, hep tartışma. Belediye işine bak! Kendini Başkan sanıyorsun anlaşılan. Dikkat et! Ruh sağlığın bozuluyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut

İsmi müslüman türk olabilir ekremin kendi ve ruhu hala açıktan yunan kripto hıristiyan partisinin olduğu gibi
  • Yanıtla

Ramazan

Yuh !!! İmamoğlu Yunan basınında mi konuşmuş Ayasofya ile ilgili. Yuh be! ... Bunlardan herşey beklenir
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı