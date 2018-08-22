MHP'den seçim açıklaması!

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yerel seçimlerin erkene alınması tartışmalarına ilişkin, "Bu seçimlerin erkene alınıp alınmayacağıyla alakalı zaman zaman gündem meşgul ediliyorsa da kanaatimiz odur ki seçimler zamanında yapılacaktır. Bu seçimler zamanında yapılmalıdır. Seçimleri öne almak gibi bir yanlışa düşülmemelidir." dedi.

Büyükataman, partisinin Bursa İl Başkanlığınca Kültürpark'taki bir çay bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde milletin Cumhur İttifakına olan güveninin bir kez daha ortaya konulduğunu söyledi.

Sırada yeni bir seçimin olduğunu belirten Büyükataman, "31 Mart 2019'da mahalli idareler seçimlerini gerçekleştireceğiz. Bu seçimler gerçekten Türkiye'nin içinde bulunduğu nazik şartlar ve gelişmeler dikkate alındığında en az milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri kadar önemlidir, tarihi seçimlerden biridir." diye konuştu.

Büyükataman, yerel seçimlerin erkene alınması yönündeki tartışmalara da değinerek, şöyle devam etti:

"Bu seçimlerin erkene alınıp alınmayacağıyla alakalı zaman zaman gündem meşgul ediliyorsa da kanaatimiz odur ki seçimler zamanında yapılacaktır. Bu seçimler zamanında yapılmalıdır. Seçimleri öne almak gibi bir yanlışa düşülmemelidir. Türkiye bir seçimden yeni çıkmıştır, yorgundur. Çözüm bekleyen önemli problemleri söz konusudur. Dolayısıyla siyaset bunlarla meşgul olmalı, Türkiye yeni bir erken seçim havasına asla sokulmamalıdır. Kanaatimiz odur ki seçimler 31 Mart'ta, yani vaktinde yapılacaktır."

"ANKET ŞİRKETLERİ KAFALARINA GÖRE GÜNDEM TAYİN EDEMEYECEKLER"

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerini anımsatan Büyükataman, "İcazetli, görevli ve provokatör anket şirketleri, seçimlerden yaklaşık 1,5 ay önce başlayan algı operasyonu icra etmeye gayret sarf ederek, MHP'nin oyunu yüzde 3-4 aralığında göstermeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Büyükataman, Türk milletinin bunları yutmadığını dile getirerek, "Türkiye düşmanlarının dibinde hırlayan anketçilere prim vermedi. Kimden para aldılarsa onun değirmenine su taşıyan bu sözde araştırma şirketlerine 'dur' demenin vakti geldi. Bu sebeple MHP olarak TBMM'ye bir kanun teklifi verdik, manipülasyon suçuna 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası getirmektedir. Anket şirketleri artık kafalarına göre gündem tayin edemeyecekler." dedi.

"AMAÇ BİLDİK, FİGÜRANLAR TANIDIK"

Son günlerde döviz üzerine çok şiddetli ve fahiş bir oyun oynandığını ifade eden Büyükataman, şunları kaydetti:

"Spekülatörler, ederi ve gideri bir dolar olan namussuzlar, döviz kurunu suni şekilde yükselterek Türkiye üzerinde ambargo koymaya çalışıyorlar. Bu karanlık senaryolar bilindiği üzere hep aynı mahfillerin işi. Peki neden yine döviz spekülasyonu, dolar üzerinden terbiye etme girişimi? Bu soruların cevapları Türkiye'nin 15 Temmuz gecesinden itibaren başlattığı topyekun mücadelenin en önemli ayaklarından biridir. Türkiye batıyla mücadelesinde artık egemenliğinin bir alameti olan kendi parasıyla dış ticaret yapmaktadır. Türk lirasının uluslararası arenada itibarını artırmak üzere atılan bu adımlar aynı zamanda dünyadaki dolarizasyona karşı yapılan mücadelenin de bir parçasıdır. Buna karşılık uluslararası sermaye ve onun jandarmalığına soyunmuş olan Amerika, ekonomik tetikçileri aracılığıyla bir kez daha azgın dişlerini çıkartmıştır. Yeni bir operasyon tezgahlanmaktadır. Amaç bildik, figüranlar tanıdık."