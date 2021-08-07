MHP'den Şahan'a sert cevap!

Türkiye’deki orman yangınları nedeniyle, “Help Turkey” etiketiyle devleti aciz gösteren sözde sanatçı takımı, gösterilen tepkiler sonrasında da kuyruğu dik tutmaya çalışıyor.

Medya organlarında kendilerine gösterilen tepkilerden rahatsız olan sözde sanatçı takımı, adeta meydan okuyarak yaptıkları skandalı savunuyor.

Son olarak, Recep İvedik tiplemesiyle bilinen Şahan Gökbakar, Yeni Asır’ın kendisi ve devleti aciz göstermeye kalkışan diğer ünlüler hakkındaki haberine tepki gösterdi.

Yayınladığı videoda Gökbakar, “İşte yok efendim medyada böyle manşetler atıp. 'Help Turkey' yazan sanatçılara fişlemeler, hedef göstermeler... 'Siz nerenin sanatçısısınız...' Siz nerenin gazetecisiniz? Siz hangi ülkenin basınısınız? Bir kendinize onu sorun önce! Siz hangi ülkede haber yapıyorsunuz? Siz hangi ülkede gazete çıkarıyorsunuz? Önce kendinize bunu sorun.” ifadelerini kullandı.

MHP’den cevap geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gökbakar'a çarpıcı bir cevap verdi.

Yönter, şu ifadeleri kullandı:

“Seviyen aynen Recep İvedik...Ligin Ceren ile Celal’deki rolünle birleşik! Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma, çünkü düşmüşsün düşeceğin kadar...Ancak Türk devleti güçlüdür bunu da traji komik aklından çıkarma...Güldürmeden önce utanmayı dene!”