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MHP’den Sağlık Bakanlığı’na 'Alaattin Çakıcı' cevabı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Alaattin Çakıcı açıklamasına yazılı cevap verdi. Yalçın yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından alelade birinin açıklamasıymışçasına saygı ve ölçülerine dikkat edilmeden mütalaa edilmesi, kabul edilemez" ifadelerini kullandı

17 Eylül 2018 Pazartesi 00:09
MHP’den Sağlık Bakanlığı’na 'Alaattin Çakıcı' cevabı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Alaattin Çakıcı açıklamasına yanıt verdi. Yanıtta, “Sayın Devlet Bahçeli’nin bahse konu açıklamasına durup düşünmeden, iyice araştırılmadan Sağlık Bakanlığınca alelacele verilen bu cevaptaki sorunlu ve seviyesiz üslup; fevkalade rahatsız edici bulunmuştur” denildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Alaattin Çakıcı'ya sınırsız ziyaret izni" başlığıyla çıkan haberlere ilişkin, daha önce başlatılan incelemelerin ardından 23 sağlık personelinin gözaltına alınması üzerine dün iki müfettiş daha görevlendirilerek kapsamın genişletildiği, bu esnada Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Vekili, Başhekim Yardımcısı ile İdari ve Mali İşler Müdürünün görevlerinden alındığı bildirilmişti.

“ALALACELE CEVAP”

MHP’li Yalçın, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına yazılı yanıt verdi. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına yanıt verilerek, “Bunu çok sayıda tutuklama takip etmiş, arkasından da Sağlık Bakanlığının Sayın Genel Başkanımızın beyanlarına yönelik acul ve acemi bir üslupla hazırlanmış cevabı gelmiştir. Bakanlık açıklamasında, mesele mecrasından saptırılarak isim verilmeden Sayın Devlet Bahçeli eleştirilmekte ve değerlendirmelerinin de “gelişmelerle ilgili yeterli bilgiye ulaşılamamış olmasından kaynaklandığı” öne sürülmüştür. Sayın Devlet Bahçeli’nin bahse konu açıklamasına durup düşünmeden, iyice araştırılmadan Sağlık Bakanlığınca alelacele verilen bu cevaptaki sorunlu ve seviyesiz üslup; fevkalade rahatsız edici bulunmuştur. Sayın Genel Başkanımızın bir süredir ısrarla kamuoyuna aksettirdiği uyarıcı mahiyetteki görüşlerinin seçkin devlet geleneklerimiz yok sayılarak Sağlık Bakanlığı tarafından alelade birinin açıklamasıymışçasına saygı ve ölçülerine dikkat edilmeden mütalaa edilmesi, kabul edilemez” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Biz, olanca hüsnüniyetimiz ve samimiyetimizle bu konunun üzerine gitmeye devam edeceğiz. MHP’nin kimseye diyet borcu mecburiyeti yoktur. Cumhur İttifakı bir koalisyon değildir ve millî mutabakat ruhuna dayalı bir demokratik protokoldür. Bu protokolün ruhunu zedeleyenler, ona gereken içtenliği göstermeyenler bilmelidir ki MHP; fedakârlığının ve hoşgörüsünün istismar edilmesine izin vermeyecektir. Türkiye’nin uğraşacak bunca meselesi varken MHP’nin hassasiyetleri üzerinden kriz ve anlaşmazlık üretmeye çabalamak, ayağına kurşun sıkmaktır.”

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 00:09
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