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MHP'den partililere flaş talimat!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, 26 Ağustos'ta Türkiye genelinde düzenlenecek olanMalazgirt Zaferi kutlamaları dolayısıyla il başkanlıklarına genelge gönderdiklerini duyurdu.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:47
MHP'den partililere flaş talimat!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, 26 Ağustos'ta düzenlenecek Malazgirt Zaferi kutlamaları dolayısıyla il başkanlıklarına genelge gönderdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 26 Ağustos'ta düzenlenecek Malazgirt Zaferi kutlamaları dolayısıyla il başkanlıklarına gönderdiği genelgede, Türklerin Anadolu'yu ebedi yurt edinmesine vesile olan Malazgirt Zaferi'nin, her yıl olduğu gibi bu yıl da görkemli törenlerle kutlanacağını belirtti.

Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü dolayısıyla 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak resmi kutlamalara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağını kaydeden Yalçın, "Malazgirt Zaferi'ni kutlama ve anma törenlerine öteden beri rağbet eden camiamız, parti mensupları ve teşkilatlarımızın, Sayın Genel Başkanımızın bu defaki iştiraki dolayısıyla daha büyük bir kalabalıkla tören alanında yer alacakları düşünülmektedir. Zafer kutlamalarının, Malazgirt ruhunun bütün mehabetiyle yaşatılması ve milletimizin varlık bilincinin gelecek kuşaklara taşınması açısından üstün bir işlevi vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, 26 Ağustos'ta Muş Malazgirt'te düzenlenecek "Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"nda yer alacak MHP teşkilatlarının her kademesinin zaferin taşıdığı ortak anlam ve değeri yansıtan davranışlar içinde olmasının önemini vurguladı.

"Milli ruhun beklentileri sadakatle ifa ve ifade edilecektir"

Malazgirt'te düzenlenecek programın partiler üstü bir anlayış ve fedakarlığın tezahürü olduğuna işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Milletimizin bütün fertlerinin heyecan ve coşku içinde katılacağı, devletin her kademesinin temsil edileceği zafer kutlamaları sırasında parti bayrak, amblem ve flamaları bulundurulmayacak, sadece Türk bayrağı taşınacaktır. Kutlamalar sırasında Malazgirt Zaferi'nin izhar ettiği kucaklayıcı atmosfere yaraşır bir biçimde, disiplin içinde hareket edilecek, Milliyetçi Hareket Partisini ve Ülkücü Hareketi yansıtan sloganlar atılmayacaktır.

Siyasi ayrım gözetmeksizin her kardeşimizle, arkadaşımızla, vatandaşımızla tam bir gönül seferberliği içinde kalınacak, kucaklaşma sağlanacak, kardeşlik ve milli ruhun beklentileri sadakatle ifa ve ifade edilecektir. Kutlama etkinliklerine iştirak için hazırlanan teşkilatlarımız, katılımcıları şimdiden bu hususta bilgilendirecek ve hazırlıklar titizlikle yapılacaktır."

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:47
  1. Muş
  2. MHP
  3. Semih Yalçın

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