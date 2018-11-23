0553 313 94 23

MHP'den 'oy avcısı' eleştirilerine cevap

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, partisine yönelik 'oy avcısı' eleştirileriyle ilgili olarak "Teröristler, tecavüzcüler ve çocuk istismarcıları hariç olmak üzere kader kurbanlarına ceza indirimi yapılmasını milletimize açıkça vadettik. MHP olarak aynı yerde duruyoruz." dedi.

23 Kasım 2018 Cuma 12:28
MHP'den 'oy avcısı' eleştirilerine cevap

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile birlikte Mecliste düzenlediği basın toplantısında, partisi tarafından verilen, Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalyoncu, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in Meclisteki basın toplantısında, MHP için "oy avcısı" ifadelerini kullanarak partisini töhmet altında bıraktığını söyledi.

"Kimse MHP'ye hakaret edemez"

Sertel'i eleştiren Kalyoncu, "Kimse MHP'ye hakaret edemez, buna yeltenen kişi sonuçlarına katlanır. Bu söylemler oy bezirganlığı ve en basit ifade ile hadsizliktir." diye konuştu.

Hasan Kalyoncu, MHP olarak "cezaevinde yatan kader kurbanlarını toplumsal yaraya dönüşen bir mesele olarak gördüklerini" ve 24 Haziran seçimlerinden önce bu sorunu çözeceklerine dair millete söz verdiklerini dile getirdi. Kalyoncu, MHP dışında hiçbir partinin konuya duyarlı olmadığını savundu.

MHP'nin hiçbir dönemde milleti ilgilendiren konularda oy hesabı ile hareket etmediğini belirten Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Teröristler, tecavüzcüler ve çocuk istismarcıları hariç olmak üzere kader kurbanlarına ceza indirimi yapılmasını milletimize açıkça vadettik. MHP olarak aynı yerde duruyoruz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bu konunun memleket meselesi olduğunu ve oy toplamak için seçmenin karşısına çıkmadığımızı ifade etmiştir. Bu konuda söylenecek söz kalmamıştır. Olması gereken, Adalet Komisyonunun daha fazla gecikmeden teklifi TBMM Genel Kuruluna sevk etmesidir."

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 12:28
  1. Malatya
  2. İzmir
  3. Hasan Kalyoncu
  4. MHP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hulusi Akar'ın Öğretmenler Günü mesajında 'terör' detayı
    1. Hulusi Akar'ın Öğretmenler Günü..
    2. PTT'den 1100 personel alımı! İşte..
    3. Enes Tanrıverdi olimpiyat madalyasını..
    4. Bursa'daki cinayet
    5. İsrail 3 Filistinli balıkçıyı..
    6. Yemen'de mezarlıkların yeni sakinleri..
    7. MHP'den 'oy avcısı' eleştirilerine cevap
    8. Erdoğan ile Yıldırım bir araya gelecek
    9. İBB'den öğretmenlere "24 Kasım"..
    10. CHP'nin İBB adayı için, "Bu kimdi?"..
    11. Yaşar Bahçeci kimdir?
    12. Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da..
    13. Karamollaoğlu ittifak için CHP ile..
    14. 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi
    15. Besi sığırcılığı kursu kadınların..
    16. Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı..
    17. Michelin'den kış koşullarında güvenli..
    18. Hakan Keleş'in ilk yarı hedefi 23 puan
    19. Argela, "Yerli Malı Belgesi" aldı
    20. Köy okulunda öğrencileriyle İngilizce..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'