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Siyaset MHP'den örnek davranış! İlçe Başkanlığı binası depremzedelere tahsis edildi
Siyaset

MHP'den örnek davranış! İlçe Başkanlığı binası depremzedelere tahsis edildi

MHP Sungurlu İlçe Başkanlığı ile Sungurlu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı depremzede ailelerin konaklaması için tahsis edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 18:28:00 -
MHP'den örnek davranış! İlçe Başkanlığı binası depremzedelere tahsis edildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu İlçe Başkanlığı ile Sungurlu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı depremzede aileler için tahsis edildi.

MHP Sungurlu İlçe Başkanı Yasin Şahin, İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocaklarının bulunduğu binanın üst katını deprem bölgesinden gelecek vatandaşların konaklaması için hazırlandığını söyledi. Şahin, ayrıca yardım severlerin anahtarlarını teslim ettiği 23 adet eşyalı evin ise depremzede aileleri ile kalabileceği şekilde hazırladıklarını ifade etti.

İlçe Başkanı Şahin, “Gıda, kıyafet, battaniye, ısıtıcı, bez, mama, ayakkabı ve diğer ihtiyaç malzemeleri temin edilmesinde yardımcı olan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Yardımlarınızı MHP ilçe teşkilatımız ve Ülkü Ocaklarımızın bulunduğu binamızda teslim alıyoruz” ifadelerini kullandı.

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