MHP'den olay sözler: Kötü kokular geliyor

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Balıkesir İl Kongresinde önemli açıklamalar yaptı. Büyükataman, ''Milliyetçi Hareket Partisi olarak zamanında dikkat çektiğimiz kirli ilişkiler ağının bugün ortaya saçılmış olması; haklılığımızın, partimize yönelik kirli operasyonların hangi eller tarafından tertip edildiğinin de bir kez daha ispatı mahiyetindedir. Türk Milliyetçilerini Kandil’in ve okyanus ötesinin piyonu hâline getirme niyetlerinin ürünü olan İP’in, PKK’nın siyasi ayağı olan HDP ile gerçekleştirdiği seçim ittifakı da gün gibi ortadadır. CHP’yi aradan çıkarttığınızda HDP ile İP baş başadır. Kirli ilişkiler ağındaki aracıları çıkarttığınızda FETÖ ile İP aynı masadadır.” dedi.

ABD'deki seçimlerle ilgili açıklama

Büyükataman, ABD'deki başkanlık seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "ABD’nin başkan adayları arasında taraf tutacak, tercih yapacak köhne bir anlayışa hiçbir zaman kapılmadık, böylesi bir basitliği aklımızın ucuna dahi getirmedik. Bizim baktığımız yer Türkiye’dir, bastığımız yer başkent Ankara’dır, dünyayı kavrayıp okuduğumuz dil ağzımızdaki ana sütümüz Türkçedir. Ülkemizin hak ve çıkarları hangi isim ve istikameti gösteriyorsa, seçilen başkan ve zihniyetinin uygulayacağı politikaların çerçevesi neyi içeriyorsa onunla ilgilenir, ona kafa yorarız. Bizim için önemli olan ABD’nin uygulayacağı politikaların muhtevası, bunun da ülkemize, bölgemize ve uluslararası ilişkilere yansıma düzeyleridir.

Varsın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendine yeni efendiler arasın, ağzına çalınan bir parmak balın devamına heves etsin; Türk Milliyetçilerinin tek dayanak noktası büyük Türk milletinin hür iradesi olmaya devam edecektir." dedi.

"Hanımefendinin partisinden kötü kokular gelmektedir"

Türkgün'ün haberine göre; Büyükataman, "MHP’ye kumpas sürecinde tarlalarda sözde kongreler tertiplendiği esnada, kendi Genel Başkan Yardımcısının ifadesi ile “FETÖ’nün desteğini alan” hanımefendinin partisinden kötü kokular gelmektedir. Korsan tarla kongrelerinin müdavimi olan eski Genel Başkan Yarımcılarının İP’in İstanbul İl Başkanı’nın FETÖ’cülüğüne dair söyledikleri FETÖ’nün ipiyle kuyuya nasıl inildiğini yeniden gözler önüne sermektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak zamanında dikkat çektiğimiz kirli ilişkiler ağının bugün ortaya saçılmış olması; haklılığımızın, partimize yönelik kirli operasyonların hangi eller tarafından tertip edildiğinin de bir kez daha ispatı mahiyetindedir. Kapalı gözler, tıkalı kulaklar, lal olmuş diller bir bir açılacak; böylece aslında büyük Türk milletine kurulmuş olan büyük kumpas pek çok defa deşifre olacaktır.

Cenap Şehabettin ne de güzel ifade etmektedir: 'Gerçeğin en büyük dostu zaman, en büyük düşmanı tarafgirliktir.' Ya da bunların FETÖ’cü dostlarının ifadesiyle söylemek gerekirse: 'Gerçekler zamanla anlaşılır.'

Türk Milliyetçilerini Kandil’in ve okyanus ötesinin piyonu hâline getirme niyetlerinin ürünü olan İP’in, PKK’nın siyasi ayağı olan HDP ile gerçekleştirdiği seçim ittifakı da gün gibi ortadadır. TBMM’de HDP’li vekilin parmak sallayarak yüzlerine haykırdığı itirafları, azar işiten çocuklar gibi dinleyen İP vekillerinin dudaklarını dahi kıpırdatamayıp utançtan boyunlarını önlerine eğdikleri hafızalardadır. Şu gerçeği aziz Türk milletinin görmesi en kalbi temennimdir: “Arkasına saklandıkları CHP’yi aradan çıkarttığınızda HDP ile İP baş başadır. Kirli ilişkiler ağındaki aracıları çıkarttığınızda FETÖ ile İP aynı masadadır.” ifadelerini kullandı.