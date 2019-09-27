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MHP'den o paylaşımlara suç duyurusu hazırlığı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı, Bahçeli’nin hastalığı üzerinden sosyal medyada hakaretlerde bulunan ve provokatörlük yapan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

27 Eylül 2019 Cuma 19:11
MHP'den o paylaşımlara suç duyurusu hazırlığı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı Nizameddin Kocabey, Bahçeli’nin hastalığı üzerinden sosyal medyada hakaretlerde bulunarak, provokatörlük yapan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Kocabey, “Sosyal medyada hakaret ve tahrik edici paylaşımlar yapan kişiler hakkında en kısa sürede gereken hazırlık yapılıp, hukuki işlemler başlatılacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 19:11
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