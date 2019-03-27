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MHP’den Millet ittifakı için "kriptolu zillet" değerlendirmesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, CHP-İyi Parti ve Saadet Partisi listelerinde bulunan HDP ve PKK’lı isimler üzerinden Millet İttifakı hakkında sert açıklamalarda bulundu.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:23
MHP’den Millet ittifakı için "kriptolu zillet" değerlendirmesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, CHP-İyi Parti ve Saadet Partisi listelerinde bulunan HDP ve PKK’lı isimler üzerinden Millet İttifakı hakkında sert açıklamalarda bulundu.


İl Başkanı Çelik, Millet İttifakı’nın kriptolu zillet olarak değerlendirerek, ittifakın gizliliğinin de açığı çıktığını kaydetti. Millet ittifakına "zillet" isminin daha çok yakıştığını söyleyen Çelik,


"Bunlar kriptolu zillet olmuşlar.Öncelikle zillet ittifakının küçük ortağı olan İP, Selahattin Demirtaş’a af istiyordu, ’Afrin’e girmeyin’ diyorlardı. HDP’yi Kürtlerin siyasal temsilcisi olarak görüyorlardı. Listeleri de zaten yaptıklarıyla uyuşuyor. PKK ve HDP’li isimlere bunlar da yer vermiş durumdalar. Diğeri ise rahmetli Erbakan Hoca’nın kemiklerini sızlatan Saadet Partisi’dir. Camiden, ezandan, vatandan ve milletten rahatsız olanlarla yan yana yürümez, yürüyemez dediklerimiz, şimdi kol kola geziyorlar. Ve son olarak ise zillette ki yılanın başı ise CHP’dir. Ne Atatürk çizgisi kalmış, ne vatan, ne bayrak ne de millet. HDP’nin kadrolarını yanlarına almışlar kazanmayı akıllarından geçirdikleri belediyelere bu PKK sempatizanlarını yerleştirecekler. Milliyetçi Hareket Partisi ’var’ olduğu sürece Cumhur İttifakı sürecek ve siz bu emellerinize ulaşamayacaksınız. Hesaplarınızın içinde sizi çarpacağız. Bu millet size Osmanlı tokadını bir kez daha sandıkta hatırlatacaktır” dedi.



‘Gaziantep’te fire vermeyeceğiz’


Öte yandan seçimlere sayılı günler kaldığını ve sandıktan çıkacak sonucun kendi lehlerine olacağını da vurgulayan Çelik, “Cumhur İttifakı olarak başarılı bir seçim süreci geçirdik. Milliyetçi Hareket Partisi olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdik ve milletin bekası için her çalışmamızda kat ve kat daha titiz davrandık. Bu hafta sandık başına gideceğiz. Ben inanıyorum ki Gaziantep’te firesiz bir şekilde 10 ilçeyi de kazanacağız. Milletimiz kirli oyunun farkında ve bu sebeple gereken cevabı da sandıkta verecektir” şeklinde konuştu.



"Seçimlere en hazır parti MHP"


Seçimlere en hazır partinin MHP olduğunu da kaydeden Çelik, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin teşkilatlarına gönderdiği 7/24 çalışma sistemini de gerçekleştirdik ve seçime kadar gece gündüz çalışmalarını sürdüreceğiz. Ayrıca seçim kampanyaları süresince Ak Parti ve MHP’nin koordineli bir şekilde çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:23
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