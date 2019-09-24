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MHP’den Meral Akşener’e çok sert tepki: MHP kadar kafana taşlar düşsün

MHP Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’i sert sözlerle eleştirerek, “MHP kadar kafana taşlar düşsün e mi” dedi.

24 Eylül 2019 Salı 23:28
MHP’den Meral Akşener’e çok sert tepki: MHP kadar kafana taşlar düşsün

Sezai Erhan  yeniakit.com.tr  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında MHP'ye “küçük ortak" ifadelerini kullanması MHP’lileri kızdırdı. MHP Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın, “İP’in Müdire Hanımı uyarılarımızı dinlememekte, her defasında başta Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere bütün yakın çalışma arkadaşlarını hedef tahtasına koymakta ve partimizi oy oranı üzerinden küçük düşürmekte ısrar etmektedir.

Müdire, MHP’ye küçük ortak diyerek hâlâ pervasız, ölçüsüz, ayarsız, dengesiz ve çirkin ifadelerle saldırılarını sürdürmektedir” dedi.

İçinde habis bir ur birikmiştir

Yalçın, “15 milletvekilini kiraladığını utanmadan itiraf eden bu Divane Müdire; bize sardırmakta, bize kafayı takmaktadır. Durup dinlenmeden saldırmasına, çamur sıçratmasına rağmen; akla ziyan bir tavırla biteviye bizden yakınmakta, bizi suçlamaktadır. Zavallı Müdireceğiz; muhtemelen içinde habis bir ur gibi birikmiş kin, nefret, haset ve buğzun yol açtığı öğürme sendromundan vazgeçmelidir. İP Müdiresi, muhteris ama bir o kadar da kifayetsizdir. Hâl böyle olunca bizim de kendisine layık ve müstahak olduğu tarz ve tonda cevap vermemiz iktiza etmekte, başını Türkçenin gücüyle yarmamız kaçınılmaz olmaktadır” ifadelerini kullandı.

MHP aleyhtarlığından beslenmektedir

MHP’li Yalçın, “Bundan sonra her saldırısında Müdire Hanım’a “MHP kadar kafana taşlar düşsün e mi!” diyeceğiz. Hatta daha ileri giderse, bütün kötüler için Anadolu insanının kullandığı dille “Soyka” diyeceğiz. MHP düşmanlığından, MHP aleyhtarlığından ve tefrikadan beslenen deli divane İP Müdiresinin yüzüne; “Kan emercesine fitne ve fücurla beslenmek, siyaset vampirliği değil de nedir?” diye sormaktan imtina etmeyeceğiz” dedi.

Üklücülerin elleri bu kadının yakasındadır

Akşener’i “felaket kadın” olarak tanımlayan Yalçın, “Ülkücülerin elleri; iki cihanda da bu Felaket Kadın’ın yakasındadır. Milliyetçi-Ülkücü camia; dünyada Ülkücü Harekete verdiği zararların, tefrikacılığının, saçtığı fitne tohumlarının hesabını demokrasi ve hukuk çerçevesinde bu kadından soracaktır. Partisi ise nice muvazaa ve kurgu partilerinin gömülü olduğu siyaset mezarlığına er geç defnedilecektir. Ahrette de bütün Ülkücüler Divane İP Müdiresi’nden ve avanesinden davacı olacaktır. Hesabımız mahşerekalmadan önce, İP müdiresini bir kez daha bütün iyi niyetimizle uyarıyoruz. Bu tahrikkâr ve tahripkâr gidişin sonu yıkım, enkaz ve çukurdur. Kavga, kaos ve istenmedik olaylara yol açabilecek; masum insanların birbirine girmesine, kan akmasına yol açabilecek kışkırtmalar tehlikelidir, ateşle oynamaktır” dedi.

Siyasette ahlaklı duruş sergilememektedir

Yalçın, “Bilsin ki İP Müdiresinin eline; bozgunculuktan, nefreti daha çok azdırmaktan, düşmanlıkları körüklemekten başka bir şey geçmeyecektir. En “iyi”si, Milliyetçi Harekete ettiği kötülükler, ektiği bozgunculuk tohumları kendisini daha çok yiyİP bitirmeden siyaseti ehline bırakmasıdır. En “iyi”si, bir türlü zarif, erdemli ve ahlaklı duruş sergilemeyi beceremediği politika kürsüsünden henüz vakit varken inmesi, haşre yürümeden önce ahir ömründe torunlarıyla haşırneşir olmak üzere köşesine çekilmesidir. Aksi takdirde düşeceği siyasi makberden onu ne Soros’un ve türevlerinin sermayesi, ne de FETÖ elebaşının ağlaya sızlaya ettiği sahtekârca beddualar kurtaracaktır. İP Müdiresi, eteğine sığındığı CHP’den de medet ummamalıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 23:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Leyla Leyla 10 dk önce
    Sayın başkan yardımcımızsen kafayı bu ..ye takip onun seviyesine ne olur inme bunlar bilerek nu işi yapıyorlar ağzınızdan çıkacak en ufak kelimecigi değerlendirmek istiyor .bunlar zaten siyasetçi felan da değiller 
  • HaktanHaktan24 dk önce
    Ülkücülerin bi çoğu sattı mhpyi 

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