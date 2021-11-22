MHP'den küfürbaz Lütfü Türkkan'a tepki: Yaptığı şerefsizliğin bedelini ödeteceğiz!

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a sert ifadelerle yüklendi. Türkkan'ın şehit annesinin uykularını kaçırdığını söyleyen Kılavuz, "Allah'a yemin olsun biz de Türkkan'ın uykularını kaçıracağız. Yaptığı şerefsizliğin bedelini ödeteceğiz" ifadesini kullandı.

MHP milletvekilleri, 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' programı kapsamında geldikleri Şırnak'ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Burada konuşan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "HDP, Kürt kardeşlerimizin asla temsilcisi değildir. Bunu yürekten söylüyorum ama Kürt kardeşlerimiz bu bölgenin gerçek sahipleridir. Vatanın bekçileri, Kürt vatandaşlarımızdır" dedi.

'Türkkan'ın uykularını kaçıracağız, yaptığının bedelini ödeteceğiz'

Terörü ve destekçilerini lanetleyen Kılavuz, "HDP ancak ve ancak bebek katillerinin, insan azmanlarının, insanımızın kanını döken zalimlerin ve hainlerin yol arkadaşıdır. İYİ Parti milletvekili, sözde grup başkanvekili, şehitlerimizin analarının gözünü yaşarttı, uykularını kaçırttı. Canlarını acıttı. Allah'a yemin olsun, bu millete yemin olsun; biz de Lütfü Türkkan'ın uykularını kaçıracağız. Yaptığının bedelini ödeteceğiz. Çünkü şehitlerimiz, bizim namusumuzdur, onurumuzdur, başımızın tacıdır. Anaları anamızdır, bacıları bacımızdır. Emanetleri namusumuzdur. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.