MHP'den kritik hamle: Af tasarısı...

MHP’nin şartı ceza indirimini öngören, kamuoyuna “af tasarısı” olarak yansıyan kanun değişikliği teklifi Meclis Adalet Komisyonu’na gönderildi. Tasarıyı hazırlayanlardan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Nihayet “şartlı ceza indirimi kanun teklifi “büyük bir mücadele sonunda adalet komisyonuna gönderildi. Asıl mücadele şimdi başlıyor.Duanızı esirgemeyin” dedi.

TBMM Adalet Komisyonu’na iletilen tasarıda imzası olan isimler şöyle: