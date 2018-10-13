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MHP'den kritik hamle: Af tasarısı...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, af tasarısının Meclis Adalet Komisyonu'na gönderildiğini açıkladı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:56
MHP'den kritik hamle: Af tasarısı...

MHP’nin şartı ceza indirimini öngören, kamuoyuna “af tasarısı” olarak yansıyan kanun değişikliği teklifi Meclis Adalet Komisyonu’na gönderildi. Tasarıyı hazırlayanlardan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Nihayet “şartlı ceza indirimi kanun teklifi “büyük bir mücadele sonunda adalet komisyonuna gönderildi. Asıl mücadele şimdi başlıyor.Duanızı esirgemeyin” dedi.

TBMM Adalet Komisyonu’na iletilen tasarıda imzası olan isimler şöyle:

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 14:56
  1. MHP
  2. Feti Yıldız
  3. SİYASET Haberleri

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