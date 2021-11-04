MHP'den Kılıçdaroğlu'na: Hayırdır rüyanda Üç Ali'yi mi gördün?

YENİ AKİT ANKARA

Ankara'da tezkereye ‘Hayır’ deyip Yozgat’da PKK üzerinden şov yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, bir tepki de MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız’dan geldi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Meclis’te tezkereye hayır de.... Dört gün sonra.. Yozgat’ta ‘Kandili yerle bir etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler” de. Hayırdır.. Rüyanda Aziz Atatürk’ü ve yanında “Üç Ali”yi mi gördün..?.”

"Üç Ali kimdir?"

Kel Ali, Kılıç Ali ve Necip Ali adlı İstiklâl Mahkemesi hakimleridir. İstiklâl mahkemeleri var oldukları dönemde çok tartışmalı kararlara imza atmışlar ve vicdanları yaralamışlardır. İstiklâl Mahkemeleri'nin en temel özelliği yargılananların itiraz yani temyiz hakkının bulunmamasıdır. Eski Anayasa raportörü Osman Can bu mahkemeleri; "Önce idam eden, sonra yargılama yapan mahkemeler" olarak nitelendirmiştir.