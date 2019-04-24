MHP'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Teşekkür bekliyoruz
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın Kılıçdaroğlu'nu koruduğunu söyledi ve CHP'den teşekkür beklediklerini dile getirdi.24 Nisan 2019 Çarşamba 21:23
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Ülke Tv'de Mustafa Yıldız'ın sunmuş olduğu Odak Noktası programına konu oldu.
Programda gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım, Ankara'nın Çubuk ilçesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıda, onu koruyanların başında MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın bulunduğunu söyledi ve CHP'den teşekkür beklediklerini dile getirdi.
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