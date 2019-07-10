MHP’den İyi Parti’ye çağrı: PKK’lılarla hedef ve eylem birliğine son verin

Oğuzhan Çağlar Ankara

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan meclis kürsüsünde İyi Parti’ye seslenerek, "Size PKK'ya gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP’nin oyları ile oturuyorsunuz.” demiş ve Millet İttifakı'nın PKK sevicilerle olan bağını TBMM kayıtlarına almıştı. HDP'li Kurtulan'ın sözlerine tepki gösteren Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, “Bunlar “hadimiyim” dedikleri millete hizmet yolunun gerçek haramileridir." dedi.

“Terör sevicilerle ittifak kurdular”

MHP MYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, HDP Grup Bşkanvekili Fatam Kurtulan'ın küstah ifadelerine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. HDP Grup Başkanvekili’nin İP’e yönelik sözleri hakkında “Bunların ilk günden beri terör sevicilerle baş başa verip oluşturdukları kirli ittifak; HDP Grup Başkan Vekilinin sözleriyle bir kez daha ortaya çıkmıştır." diyen Osmanağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk milletinin vicdanı tarafından reddedilen bu aykırı ittifak; Kandil güdümlü malum partinin Grup Başkanvekili tarafından; müttefiki İP’in üslubunu yola getirme namına sarf ettiği; “Size PKK'ye gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP’nin oyları ile oturuyorsunuz.” ifadeleriyle açık olmuş, bir kez daha tescillenmiştir.” diye konuştu. İyi Parti’nin bodrum katlarında terör sevicileriyle iş tuttuğunu dile getiren , “Bunlar, sağ gözünü Pensilvanya’ ya kırpıp; sol gözü ile terörist cenazelerinde yaş döken, milletin gözü önünde; özgürlük, demokrasi, hukuk masalları ile kendilerini kamufle etmeye çalışan ve siyasi tarihimizde bir ikincisine rastlanmayan, bir numaralı tiyatro oyuncularıdır.”

“Millet, ferasetiyle dalga geçenleri affetmez”

Osmanağaoğlu İyi Parti’nin millette karşılığı olmadığını belirterek, “Allah onlara göz versin!” de diyemiyoruz. Çünkü; ihtirasının karanlığında, yıldızlar doğmuş bir bünyenin afakında akıl, feraset ve basiret güneşi ebediyen guruba çekilir." ifadesini kullandı.

Osmanağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Zorluyorlar ama; Manas Destanından “közkamanlık” mavalı çıkmaz. Bile isteye kendi milletinin ferasetiyle dalga geçenleri de bu millet affetmez!” İttifak ortakları HDP’nin Grup Başkan Vekilinin deyişiyle “Meclise zar zor girenlerin, HDP’nin oylarıyla kapının eşiğinde ancak oturabilenlerin!” kendilerine çeki düzen vermelerinde fayda vardır. İP’liği pazara çıkan Meral Akşener’de ve kendisini mezada çıkartan profesyonel siyasetçilerde duruş, ülkü gibi değerleri aramak mümkün değildir. Aradıklarını sananlar elbette vardır! Ama bir şeyi bulunmadığı yerde aramak aramamakla eş değerdir.”

“Devlet Bahçeli, ağababalarınıza 3 beden büyük gelir”

“HDP’nin yol arkadaşı, PKK’nın eylem kardeşi, FETÖ’nün hedef ortağı İP ve aveneleri bilmeliler ki; Milliyetçi Hareket Partisi de muhterem liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi de size ve ipiyle kuyuya indiğiniz ağababalarınıza 3 beden büyük gelir. Milliyetçi Hareket Partisine kinini kusan, varlığını Milliyetçi Ülkücü Harekete karşı hasımlık üzerine oturtan, damarlarında PKK-HDP kanı akan bir çok bölücü yoldaşını barındıran, bununla da iftihar eden, teröristlere övgü üzerine övgü dizen, bölücülüğü; demokrasi, kardeşlik, barış gibi anlamlı kelimelerle süsleyip yücelten, teröristlere methiyeler sıralayan CHP’nin ve güdümlü siyasetçilerinin de kendi vekil ve parti yöneticilerinin yakalarına yapışmasında, hesap sormasında büyük fayda vardır.”