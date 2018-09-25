MHP'den ittifak açıklaması: AK Parti'nin görüşü çok önemli

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Musa Küçük, "Yerel seçimlerle ilgili MHP'nin birinci önceliği ülkenin bekasıdır. Biz devlet bekasının üstünde hiçbir menfaati gözetmeyiz." dedi.

MHP MYK Üyeleri Musa Küçük ve Volkan Yılmaz, parti çalışmaları kapsamında MHP Edirne İl Başkanlığına geldi. Küçük ile Yılmaz, İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu ve partililerle bir araya geldi.

Küçük, toplantının basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, AK Parti'yle oluşturdukları Cumhur İttifakı'nın 2018'de yapılacak yerel seçimlerde devam edeceğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için çalışacaklarını belirten Küçük, şöyle konuştu:

"Yerel seçimlerle ilgili MHP'nin birinci önceliği ülkenin bekasıdır. Biz devlet bekasının üstünde hiçbir menfaati gözetmeyiz. Bugün yapacağımız çalışma da, atacağımız adımlar da ülkemizin geleceğiyle ilgili, bu gidişatı sıkıntıya sokacak en ufak bir şeye müsaade etmeyeceğiz. Genel Başkanımızın bu hassasiyeti devam ediyor. Bundan dolayı da yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın yara almaması, özellikle büyük şehirlerde sıkıntı yaşamaması için birlikteliğimiz sürecek.

Bu hassasiyetimiz de devam edecek. Türkiye bir ateş çemberinin içinden geçiyor. Türkiye adeta uçurumun kenarından döndü. Tekrar eski Türkiye'ye, tekrar PKK ile görüşülen, cemaatin kucağında bir Türkiye'ye asla müsaade etmeyeceğiz. Genel başkanımız ve MHP bu konuda kararlı. Bizim atacağımız her adım Cumhur İttifakı'nın kazanmasıyla ilgili olacak."

"AK PARTİ'NİN GÖRÜŞÜ ÇOK ÖNEMLİ"

Küçük, MHP tarafından TBMM'ye sunulan af teklifiyle ilgili diğer partilerin görüşlerini beklediklerini dile getirdi.

Teklifle ilgili AK Parti'nin tutumunun önemli olduğunu aktaran Küçük, şöyle devam etti:

"Partimizin adına Meclis'e teklif verildi, burada Ak Parti'nin görüşü çok önemli, daha henüz metni inceleyip bir cevap vermediler, bu zamana kadar AK Parti'den, CHP'den ya da diğer siyasi partilerden yapılan açıklamalar sadece bir öngörüyle ilgiliydi ama artık ellerinde bir metin var. Bunu inceleyecekler ve ona göre karar verecekler. Biz MHP olarak üzerimize düşen görevi yaptık. Türk toplumunun buna ihtiyacı vardı, bu ihtiyaca binaen de bir hazırlık yaptık. Karar artık AK Parti'nin ve diğer siyasi partilerin."