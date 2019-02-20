MHP'den İP'e geçti ve aday olamayınca çıldırdı: İhanete uğradık, içimizden vurulduk

İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Burhanettin Kocamaz yerel seçimlerde aday olamadı.

İYİ Parti’nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini 17.00’den sonra Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

YSK yetkileri, listenin geç gelmesi nedeniyle Kocamaz’ın adaylığını kabul etmedi.

Bu gelişmenin ardından İYİ Parti, il yönetimini görevden aldı.

Mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişti.

Korkmaz'dan açıklama geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz, adaylık başvurusunun Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmemesinden partisini sorumlu tutarak, "Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değil. Maalesef içimizden vurulduk" dedi.



Bugüne kadar çok ihanet gördüğünü ama böylesini hiç aklının ucundan bile geçirmediğini ifade eden Kocamaz, "Bizim mücadelemiz hak için ve halk için. Zaman her şeyin ilacı. Kim bilir bu olayın arkasında hangi derin ilişkiler var. Er ya da geç bu ortaya çıkar. Çünkü gerçeğin bir güzel huyu var, geç de olsa ortaya çıkar. Dolayısıyla sizlerden rica ediyorum sakin olun. Ya bir kapı açacağız, ya bir yol açacağız ve hedefe mutlaka ulaşacağız" diye konuştu.