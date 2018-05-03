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MHP'den İP'eAlparslan Türkeş resti!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Milliyetçi Hareket Partisinin muvafakatı, rızası olmadan başka siyasi partiler, kurumlar veya kişiler tarafından herhangi bir yere Alparslan Türkeş adının teklif edilmesini, kullanılmasını, istismar edilmesini kabul etmeyiz, rıza göstermeyiz." dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 21:36
MHP'den İP'eAlparslan Türkeş resti!

TBMM Genel Kurulunda Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri devam ediyor. 

İYİ Parti milletvekilleri, Kayseri Üniversitesinin adının "Kayseri Alpaslan Türkeş Üniversitesi", Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının "Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştirilmesine ilişkin iki ayrı önerge verdi.

Partisinin önergesi üzerinde söz alan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Kayseri Üniversitesi adıyla bir üniversitesi kuruyorsunuz. O zaman 1975'ten itibaren iki dönem başbakan yardımcılığı da yapmış rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in adını verelim." ifadesini kullandı. 

İNCE HESAPLAR VAR

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Türkeş'in, MHP'nin kurucusu ve genel başkanı olduğunu belirterek, Türkeş ismi ile MHP'nin birlikte özdeş olduğunu vurguladı. 

Akçay, şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisinin muvafakatı, rızası olmadan başka siyasi partiler, kurumlar veya kişiler tarafından herhangi bir yere Alparslan Türkeş adının teklif edilmesini, kullanılmasını, istismar edilmesini kabul etmeyiz, rıza göstermeyiz. Bu gayretlerin, siyasi nema elde etmek amacıyla ince siyasi hesaplarla yapıldığını düşünüyoruz. 

Alparslan Türkeş'in partisini terk edenler, 'Ülkücü bir parti olmayacağız. MHP'nin devamı olmayacağız.' açıklamasını yapanlar, kurdukları partide Başbuğ Türkeş'in adını, üç hilali, bozkurt işaretini yasaklayanlar, konuşmalarında Alparslan Türkeş'e dair herhangi bir atıf bulunmayanlar, parti programlarında milliyetçiliğe yer vermeyenler şimdi Başbuğ Alparslan Türkeş'i istismara yeltenmişlerdir. Alparslan Türkeş'i reddedip, adını anmaktan imtina edenlerin Türkeş'i kullanmaya hakları yoktur." 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 21:36
  1. Sivas
  2. Kayseri
  3. Erkan Akçay
  4. Yusuf Halaçoğlu
  5. Alparslan Türkeş

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