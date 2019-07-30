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MHP'den ihraç edilen isimden, Ali Babacan'ın partisine yeşil ışık!

MHP'den ihraç edilen Bağımsız Samsun Milletvekili ve 31 Mart yerel seçimlerinde Samsun Belediyesi başkan adayı olan Erhan Usta’nın, AK Parti’den istifa eden eski bakan Ali Babacan’ın kuracağı yeni partiye katılması için , bazı “kırmızı çizgileri" şart koştuğu iddia edildi.

30 Temmuz 2019 Salı 14:28
MHP'den ihraç edilen isimden, Ali Babacan'ın partisine yeşil ışık!

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından siyaset kulislerinde AK Parti'den istifa eden eski Bakan Ali Babacan ve ekibinin kuracağı yeni parti iddiaları gündemdeki yerini korurken, Babacan ile uzun yıllar birlikte çalışan eski MHP’li, Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın da bu partiye katılacağı iddiası yer almıştı.

"AK Parti'nin kopyası olmamalı"

 

Edinilen bilgiye göre Usta, bu konuda henüz karar vermedi. Kulislerde Usta’nın yeni partide yer alması için “belli konularda kırmızı çizgisinin bulunduğu” dillendiriliyor. “Ancak bu kırmızı çizgilerin sağlanması halinde” Usta’nın yeni partiye katılacağı ifade edilirken, en önemli kırmızı çizgisini de “yeni partinin ‘AK Parti’nin bir kopyası parti’ halinde olmaması gerektiği” ifade ediliyor. Usta’nın, yakın çevresine, “AK Parti’nin eski kadrolarından oluşacak ve salt ‘Milli Gömlek’ üzerinden siyaset yapacak, AKP ile aynı çizgide politika izleyecek bir partinin kamuoyunda ‘AKP’den farklı değil’ algısını yaratabileceğini ve bunun da başarıyı getirmeyeceğini ifade ettiği” konuşuluyor.

"Söz değil, çözüm üreten parti"

 

Eski MHP'li Erhan Usta’nın öncelikle yeni partinin “Babacan’nın tecrübelerinden de yararlanarak, ekonomik gidişat için ‘söz değil, çözüm üreten bir parti olması gerektiği’ şartını koştuğu” da dillendiriliyor.

Usta’nın, 17 yıl gibi uzun bir süre iktidarda olan AK Parti’nin “son yıllarda ülke ekonomisinin kötüye gidişiyle birlikte yıpranmaya başladığı ve bu nedenle siyasette yeni çözümler üretebilecek partilere ihtiyaç duyulduğu” tezinden hareketle, “iktidar hedefinin de olması gerektiğini” düşündüğü ve bu nedenle yeni kurulacak partinin “kurucu kadrosuna göre tavır belirleyeceğine” de dikkat çekiliyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:28
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  • mniksekmniksek24 dk önce
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