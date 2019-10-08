MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'dan flaş çıkış: Bu ikazı kendi içimizde yapabiliriz

Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik küstah tehdidi ve operasyonla ilgili olarak konuştu.

Bazı kesimlerin Türkiye'yi ekonomisiyşe tehdit ettiğini söyleyen Erhan Usta, "Defalarca söyledim: Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olmaması bir milli güvenlik sorunudur. Ekonomimizin bu kadar dış kaynağa bağımlı olması bizi tehdit etme konusunda birilerini cesaretlendirmektedir. Bu tehditleri geçersiz kılacak tek şey ekonomimizi güçlendirmektir" dedi.

Usta, Türkiye'nin tehditlere boyun eğmeyeceğini belirterek, "Ancak bu ikazı kendi içimizde biz yapabiliriz. Türk devletini tehdit edenler karşılarında Türk milletini yek bir vücut olarak bulacaklardır. Bu çerçevede, Cenab-ı Allah Barış Pınarı Harekatında şanlı ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Gazamız mübarek olsun" dedi.