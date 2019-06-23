MHP'den flaş seçim açıklaması!

MHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Kürşat Ercan, İstanbul'da sandıkların kapanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Oy verme işleminin sorunsuz geçtiğini belirten Ercan, bazı ilçelerde pusulalardaki milletvekili seçimleri mühürüyle alakalı ise, "YSK da aldığı kararla bu oyların kabul edileceğini duyurdu" dedi.

RS FM'de 23 Haziran özel seçim yayınına katılan Kürşat Ercan, sorunsuz bir seçim gerçekleştirildiğini belirtirken, pusulalardaki milletvekili seçimi mühürüne ilişkin, "Gün içerisinde Beykoz, Üsküdar ve Sultangazi ilçelerinde sandık kurulu mühürlerinin milletvekili seçimlerine ait olduğu tespit edildi. Partilerin müracaatı üzerinde Beykoz ve Üsküdar İlçe Seçim Kurulları bu tarz hataların, eksiklerin zarfların iptaline yol açmayacağını belirtmişti. AK Parti ve CHP Genel Merkezleri de YSK’ya başvurarak oradan da bir karar verilmesini istedi. Bazı yerlerde başka ilçe seçim kurullarına ait mühürler de vardı. Mesela Maltepe 1’in bölgesine Maltepe 2 mühürü verilmişti. Bazılarında zarfa iki mühür vurulması, bazılarına önlü arkalı mühür vurulması gibi hatalar vardı. YSK da aldığı kararla bu oyların kabul edileceğini duyurdu" ifadelerini kullandı.

"128 kişilik bir fark tespit edildi; kadın sığınma evlerinde kalan kişiler olduğu belirtildi"

Ercan, şimdiye kadar bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını belirtirken, "Henüz benim teşkilatımdan ya da YSK’dan dosya olarak gelen başka bir olumsuzluk duymadık. Sadece oy verme gününden önce 128 kişilik bir farklılık tespit edilmiş ama o da farklılık değilmiş. Onlar da 31 Mart’ta seçmen olmayan ama şimdi listede olan kişiler. Onlar da kadın sığınma evlerinde olan kişiler, onların güvenliği için bu bilgiler YSK tarafından partilerle paylaşılmıyor. O yüzden onlar seçmen listesinde görülmemiş. Bizle paylaşılmadığı için de bir fark varmış gibi düşünüldü ama bir olumsuzluk yok" açıklamasında bulundu.

"Herkes hukuki hakkını kullanmalı"

"Sandıklarda çok itiraz olur mu?" sorusunu da yanıtlayan Ercan, "Sonuçta yenilenen bir seçim olduğu için, bir de İstanbul olunca çokça tartışıldı, dolayısıyla ortam biraz gergin. Belki onun bir etkisi olabilir, herkes oyuna sahip çıkmaya çalışıyor. Gerginliğin de verdiği bir motivasyon var dolayısıyla öngöremiyorum. Oylar ilçe seçim kurullarına ve il seçim kurullarına geldikçe daha net göreceğiz. Benim temennim bunun üzücü bir olaya sebebiyet vermemesi, herkes hukuki hakkını kullanmalı" dedi.

"Görev, vekalette en kıdemli hakime verildi"

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'in rahatsılanması ve görevine vekaleten Hakim Nilgün Uçar'ın bakacağını söyleyen Ercan, "Vekalette en kıdemli hakime verildi görev. Kanuna, genelgeye uygun bir değişiklik. Bu bir sağlık sorunu, kurulda olacak geçici veya kalıcı boşalmalar için yedek üyeler de var. Uçar’ın yerine de yedek üyelerle o boşluk doldurulacaktır. Uygulamanın rutin ve kanuna, genelgeye uygun olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.