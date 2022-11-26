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Siyaset MHP'den flaş Esed çıkışı
Siyaset

MHP'den flaş Esed çıkışı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Bölgesel şartlar bizi Esed’le görüşmeye adeta itiyor ve zorunlu kılıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 08:55:00 -
MHP'den flaş Esed çıkışı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Esed’le görüşmeye ilişkin, “Siyasette küslük olmaz” açıklamalarına dair konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını anımsatan Yönter, “Yakın zamanda bir görüşme bekliyor musunuz” sorusuna şöyle yanıt verdi:

Bölgesel şartlar, bölgesel ve uluslararası dinamik karakterli yeni gelişmeler, komşuluk hukuku, asırlara dayanan birlik ve beraberlik, inanç temelli bağlar bizi Esad’la görüşmeye adeta itiyor ve zorunlu kılıyor. Çözemeyeceğimiz, paylaşamayacağımız herhangi bir sorun yok. Esad’la görüşmenin iki temel katkısı olacaktır. Birincisi terörle mücadelede müessir bir blok oluşacaktır. İkincisi ise Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların artık ülkelerine dönmelerinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır.

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Yorumlar

Bunu

Bunu azıcık aklı olan bile 12 yıl önce söylerdi neden komşuda yangın var iken bize sıçramama ihtimali yoktu çünkü soytarı kılıklı adamlar çıkmış şartlar bizi görüşmeye itiyor diyor m
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