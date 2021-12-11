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Gündem MHP'den flaş adım! Bahçeli yeni logoyu paylaştı
Gündem

MHP'den flaş adım! Bahçeli yeni logoyu paylaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni kurulan Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın logosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 15:56:00 -
MHP'den flaş adım! Bahçeli yeni logoyu paylaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni kurulan 'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Yanlışa düşenler sonuçlarına katlanacaktır"

Başka partilerce Türkeş isminin istismar edildiğini, siyasi çıkar hesapları yapıldığını savunan Bahçeli, '' Türkeş soyadını kullanıp zillet değirmenine su taşıyanlara Milliyetçi-Ülkücü Hareket göz yummayacaktır. Hatıralarımızı, hüviyetimizi, haysiyetli mazimizi çarpıtan menfaatperestlere tepkisiz kalınmayacaktır. Bizden söylemesi, yanlışa düşenler sonuçlarına katlanacaktır.'' açıklamasını yaptı.

Bahçeli yeni logoyu paylaştı

Sosyal medya hesabından logoyu paylaşan Bahçeli açıklamasında, ''Aziz hatırasını samimiyetle idrak etmek, davamızın ilkelerini sadakatle savunmak, fikir ve hizmetlerinin doğru anlaşılmasını ve anlatılmasını sağlamak maksadıyla “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı” kurulmuş ve tarihi bir adım atılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bahçeli şu ifadelere yer verdi;

Büyük devlet ve siyaset insanları yaşadıkları dönemin dışına taşan, ebediyete irtihal etseler de duruşlarıyla, fikirleriyle ve imrenilecek mücadele hayatlarıyla maşeri vicdanda müstesna bir yer edinen öncü ve örnek şahsiyetlerdir. Onlara hürmet duymak asıldır, esastır.

DAVAMIZIN HAMURUYLA YOĞRULMUŞ BİR LİDER

Partimizin Kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Merhum Alparslan Türkeş Bey işte böylesi bir karakter vasfına sahip, böylesi bir mizaç ve ahlak derinliğine haiz bir değerdir. 80 yıllık ömrüne pek çok ilki sığdırmış, davamızın hamuruyla yoğrulmuş bir liderdir.

Merhum Türkeş Bey Türk milletinin sinesinden doğmuş, en çetin şartlarda ülküleriyle sivrilmiş, ardından da muhterem iz ve eserler bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Nihayetinde onun iki emaneti vardır: Birincisi Milliyetçi Hareket Partisi, ikincisi de Ülkü Ocakları’dır.

BAŞBUĞUMUZ İSTİSMAR EDİLMİŞTİR

Bugüne kadar farklı partilerde, farklı oluşum ve organizasyonlar altında Merhum Başbuğumuz kıyasıya istismar edilmiş, siyasi çıkar ve ikbal hesapları uğruna adı ve anısı malzeme yapılmıştır. Bu haksızlığa, bu nezaketsizliğe yıllarca hoşgörü adına tahammül gösterilmiştir.

Hamd olsun bugüne kadar emanetlerine en küçük leke düşürülmemiştir. Merhum Türkeş Bey milletine ve ülkücü ömürlere mal olmuştur. Onu arayanların bulacağı kaynak, tanımak isteyenlerin müracaat edecekleri mercii Üç Hilal’dir, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in ta kendisidir.

BU TARİHİ GERÇEK DEĞİŞMEYECEK

Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun Merhum Türkeş Bey’in istismarına müsaade edilmeyecektir. Alparslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Bu tarihi gerçek değişmeyecek, değiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir.

Onun siyasi mirası ve fikri sahibi Milliyetçi Hareket Partisi’dir, sevdalıları ülkücüler ve milli gönüllerdir. Ülkücünün yeri orası, burası değil, kuşkusuz Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Merhum Başbuğumuz üzerinden nifak mevziisi kazmak isteyenlere fırsat verilmeyecektir.

YANLIŞA DÜŞENLER SONUÇLARINA KATLANACAKTIR

Türkeş soyadını kullanıp zillet değirmenine su taşıyanlara Milliyetçi-Ülkücü Hareket göz yummayacaktır. Hatıralarımızı, hüviyetimizi, haysiyetli mazimizi çarpıtan menfaatperestlere tepkisiz kalınmayacaktır. Bizden söylemesi, yanlışa düşenler sonuçlarına katlanacaktır.

Bu vesileyle “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı”nın hayırlı olmasını diliyor, Kurucular Kurulumuzla Mütevelli Heyetimiz içinde görev alan dava arkadaşlarıma başarılar temenni ediyorum. Merhum Başbuğumuzu ve aziz şehitlerimizi de rahmetle, hürmetle anıyorum.

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