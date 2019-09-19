MHP’den Fettah Tamince açıklaması: Yönetimden kovulmalı
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Adalet Bakanlığı'nın 'Fettah Tamince' kararının çok yerinde olduğunu belirterek, “Tamince, Turizm Tanıtma Ajansı Yönetim Kurulundan istifa ettirilmeli” dedi.19 Eylül 2019 Perşembe 19:38
SEZAİ ERHAN YENİAKİT
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Adalet Bakanlığı’nın itirazı sonrası Fettah Tamince hakkında yeniden soruşturma açılmasıyla ilgili konuştu.
Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyorum
Adalet Bakanlığı'na Fettah Tamince kararından dolayı teşekkür eden Enginyurt, “Şimdi gereği yapılmalı. Tamince, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtma Ajansı Yönetim Kurulundan istifa ettirilmeli. Öyle ya, hakkında FETÖ soruşturması açılan birinin Devlette ne işi var?” dedi.
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