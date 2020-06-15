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Gündem

MHP'den Doğu Perinçek'e sert tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Devlet Bahçeli'yi uyarıyorum" diyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 01:02:00 -
MHP'den Doğu Perinçek'e sert tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, "Devlet Bahçeli'yi uyarıyorum" diyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e sert tepki gösterdi.

Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Doğu Perinçek denen müptezel, CNN TÜRK'te 'Devlet Bahçeli'yi uyarıyorum' diyor. Siyasi ederi 0,25’ olan bu şahsın Semiha Şahin denen moderatör tarafından alayı vala ile ağırlanması manidardır. Pençe-Kartal operasyonunun başladığı anda Ayasofya meselesinde Doğu Perinçek, H. Bağcı ve B. Yücel gibi MHP liderine saldırmayı fırsat bilenlerin CNN de ağırlanması anlaşılmaz!!!"

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