MHP'den Cumhuriyet Gazetesi'ne çok sert tepki! 'Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyenlerin yuvası'

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Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun, 'Suskunluk Politikası' başlıklı bir yazı kaleme alarak, AK Parti iktidarını hedef aldı. Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'den medet umanların sözcülüğünü yapan Coşkun, aynı yazısında, HDP'ye yönelik kapatma davasını da eleştirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi üzerinden de Türkiye'nin dış politikasını hedefe koydu.

'Bölücü hainleri kollama noktasına hangi saikle dönüştünüz?'

Coşkun'un yazısına tepki gösteren MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Alev Coşkun Bey; 'Günümüzde tarihten ders almayan, gaflet dalalet ve hatta hıyanet içindeki kimi 'aydın'ların durumunu ve küreselleşmenin dayatması ile oluşan yeni mandacılar’a karşı...' diye devam eden milli duruşunuzdan, bölücü hainleri kollama noktasına hangi saikle dönüştünüz?" diye sordu.

'En büyük özelliği tüm terör örgütlerine eşit mesafede yakınlık duymasıdır'

Cumhuriyet Gazetesi'nin terör örgütlerini güzellediği yüzlerce haberinden sadece birisini alıntılayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek de "Cumhuriyet Gazetesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet değerlerini istismar ederek Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet etmektedir. Bu gazetenin en büyük özelliği de tüm terör örgütlerine eşit mesafede yakınlık duymasıdır." dedi.

Çarpıcı tespit

Çiçek, ardından şu değerlendirmede bulundu: "Cumhuriyet gazetesi Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyenlerin sesidir, nefesidir, yuvasıdır!"

Coşkun'un yazısındaki HDP güzellemesi