MHP'den çok sert sınır ötesi tepkisi: CHP Türkiye’nin karşısında kim varsa onun yanındadır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, A Haber canlı yayınında muhalefetin sınır ötesi ve milli konularda iktidara destek vermemesi ve milli çıkarlar karşıtı adımlar atmasına ilişkin konuştu. Muhalefete çok sert tepki gösteren Yıldırım, "CHP Türkiye’nin karşısında kim varsa onun yanındadır" dedi.

"TBMM'de üstünlük kuruldu"

Sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Cumhur İttifakı'nın tarihi seçim başarısına vurgu yaparak başlayan Yıldırım, "Cumhur İttifakı bu seçimin siyasi olarak kazananıdır. 323 vekil ile de TBMM'de üstünlük kuruldu. Sonrasında da yüzde 52,5'luk bir oy ile tartışmalara da kapalı olan bir sonuç alındı." dedi.

"HDP'ye verilen sözler ne olacaktı?"

CHP'nin bol keseden Cumhurbaşkanı Yardımcısı dağıtmasına da değinen Yıldırım, "Bugün Zillet İttifakı kazanmış olsaydı Cevdet Yılmaz'ın yerinde 7-8 tane yardımcı olacaktı. Kimler bakan olacaktı? HDP'ye verilen sözler ne olacaktı? Bir siyasi kaos başlayacaktı." dedi.

"Bunların hepsi 85 milyona yarayacak"

Yaşar Yıldırım her şeye rağmen muhalefete dış meselelerde birlik çağrısında bulundu. "Bu iktidarın sosyal refahı yükseltip enerji alanında bağımsızlığa kavuşacağına dair işaretler var. Bunların hepsi 85 milyona yarayacak. Dışarıda birlik, içeride yarışma olmalıdır. Ülkenin menfaatleri söz konusu olduğunda bir arada olmalıyız. Azerbaycan konusunda bir arada olduk mu? Olamadık. Türk milleti kaybettiği toprağı geri aldı. Zamanında Azerbaycan Türkiye'den 4 tane helilkopter istedi ve verilmedi. Bu tarihi bir hadisedir. Ama bugün bakın. Aliyev ne diyor? "Bir saldırı olursa F-16 filosunu indiririm" diyor. Bu filo Türkiye'nin filosu. Tamamen kardeşinin yanındasın." diye konuştu.

"Cumhur İttifakı bir irade koydu ortaya"

CHP'li Ünal Çeviköz bu konuda ne dedi peki? "Maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah yardımı yaptı" dedi. Ermeniler bebekleri kesmiş topraklarınızı almış. Savaş başlamış. Savaş devam ederken bir irade konularak Cumhur İttifakı bir irade koydu ortaya.

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"Libya'ya askeri tezkere geldiğinde kabul etmediler"

Türkiye bir Mavi Vatan oluşturdu. Akdeniz'deki haklarımızı sahip çıkmak için kuruldu. Yunanistan, İsrail ve Mısır kendi aralarında kurdukları konsorsiyuma bizi katmadılar. Oradaki hidro karbon yataklarını bulup Avrupa'ya satmak istediler. Biz ne yaptık? Libya ile anlaştık. Doğu Akdeniz'i ortadan böldük ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızla Mavi Vatan haritası çıkardık. Libya'ya askeri tezkere geldiğinde kabul etmeyen HDP, CHP ve İYİ Parti'dir.

"Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin karşısında kim varsa onun yanındadır"

Buna CHP'de karşı çıkan isim de Ünal Çeviköz'dür. Mavi Vatan kavramını kabul etmeyen de Ünal Çeviköz'dür. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin karşısında kim varsa onun yanındadır.