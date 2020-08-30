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Medya MHP’den çok sert MasterChef tepkisi: Ne karşılığında yapıldı?
Medya

MHP’den çok sert MasterChef tepkisi: Ne karşılığında yapıldı?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan 'MasterChef' yarışmasının jüri üyelerinden şef Somer Sivrioğlu’na Çin tuzunu övmesinden dolayı tepki gösterdi. Vahapoğlu “Bu adama çin tuzunun reklamını ne karşılığı yaptın diye birisi sormalı” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 14:46:00 - 2020-08-30 14:48:29
MHP’den çok sert MasterChef tepkisi: Ne karşılığında yapıldı?

Acun Ilıcalı’nın yabancı ajanslardan devşirdiği "MasterChef Türkiye" adlı yemek yarışmasının jüri üyelerinden şef Somer Sivrioğlu’nun bir bölümde Çin tuzu ile ilgili sarfettiği cümleler tepki çekti.

Çin tuzunu övdü

Sivrioğlu, geçen bölümde yarışmacılara "MasterClass" verirken Çin tuzu olarak bilinen monosodyum glutamat (MSG) ile ilgili “İnsanlar monosodyum glutamatın kötü bir şey olduğunu düşünüyorlar. Hiç öyle bir şey yok.” ifadelerini kullanmıştı.

MHP'den sert tepki: Biri bu adama sorsun

Sivrioğlu’nun zararlı olduğu bilinen Çin tuzu ile ilgili övgü dolu sözlerine tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Vahapoğlu, Çin tuzunun yiyeceklere sahte lezzet kattığına, bağımlılık meydana getirdiğine ve doyma hissini yok ettiğine dikkat çekerek kalp ve damar hastalıkları ile obeziteye yola açtığına vurgu yaptı.

Sivrioğlu’na Çin tuzunun reklamını ne karşılığı yaptığının sorulmasını isteyen Vahapoğlu, konuyla ilgili RTÜK ve Tarım Bakanlığı'na da çağrı yaptı.

Vahapoğlu şunları yazdı;

"Bu adama çin tuzunun reklamını ne karşılığı yaptın diye birisi sormalı. Monosodyum glutamat (MSG) yiyeceklere sahte lezzet katan,  bağmlılık yapan,doyma hissini ortadan kaldıran,kalp-damar hastalıkları ve obezitenin öncelikli sebeplerindendir.Gizli reklamdır @rtukkurumsal @TCTarim"

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