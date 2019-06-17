MHP'den çok sert İsmail Küçükkaya açıklaması! "Üçüncü sınıf moderatörüyle insanımızı..."

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin hassasiyetlerinin, ihtiyaçlarının tam karşısında bir yayın politikasına sahip olan ve milli duruş sergileyenlerin dışındaki herkese kucak açan FOX TV, gece gündüz demeden bu kirli yayınlarına devam etmekte ve bu yayınlarda gizli gündemlerin sözcülerine, kirli ağızlara, varlığını Kandil’e, Pensilvanya’ya, yabancı başkentlere armağan etmiş olanlara fırsat tanımaktadır. Sabahın erken saatinde güne yalan dolan, fitne ile başlayan kanal, acemi, taraflı ve övgüye hasret üçüncü sınıf moderatörüyle insanımızı, kinle, öfkeyle doldurarak toplumsal huzurumuza zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.

'Çalar saat'in hükmü yoktur'

"Zamansız öten horoz misali zamansız çalan ve üzerinde ’Made in USA’ yazısı duran ’Çalar Saat’in hükmü yoktur" diyen Büyükataman, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ’Çalar Saat’ Müslüman Mahallesi’nde çalınan kilise çanından farksızdır ve rahatsızlık vericidir.

Bu sabah, kanalı, sunucusu ve konuğuyla yine kendi içinde bir tutarlılık sergileyen sabah programı, siyasetin seviyesini, usulünü hiçe sayan bir yayına imza atmıştır. Milliyetçi Hareket üzerinden hesap yapanların serdiği tezgahın maaşlı tezgahtarı, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in Genel Başkanı’nın ve Ülkücülerin geçit vermemesinin ardından aldığı emirle CHP’nin İYİ Parti isimli şubesini kuran ve CHP ile birlikte Kandil’e siyaset zemini hazırlayan hanımefendi, malum ’Çalar Saat’in bu sabahki bet sesi olmuştur. Davası, Türk’ün yaşı ile eş, siyaseti 71, partisi 50 yaşında olan Ülkücü-Milliyetçi Hareket, Türk milletinin yegane güven kaynağı ve başını huzurla dayadığı bir omuzdur. Milliyetçi Hareket işgal edilemeyen, işgal edilmek bir yana surlarına gedik dahi açılamayan son kale, milli inancın cevheridir. Bu sebeple içerideki ve dışarıdaki Türklük düşmanlarının devamlı taarruzuna muhatap olmak şerefine nail olan, daima hazır ve tetikte bir mücadele karargahıdır."

İP Lideri Akşener'e sert tepki

Mücadele karargahının başkomutanının MHP Lideri Devlet Bahçeli olduğunu aktaran Büyükataman, "Bu karargahın başkomutanı Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye dil uzatmaya yeltenen bu hanımefendi eline tutuşturulan ezberlerle ve CHP ağzıyla sürekli aynı şeyi tekrarlamaktadır. Papağanların dahi kendini geliştirdiği, kapasitesini zorladığı bu çağda bülbül süsü verilmiş kargaların hükmü yoktur. Söylediği sözlere verilen cevapları okumayan, dinlemeyen, bu sebeple de daima başa saran bu zihniyet Türk milletine vakit kaybettirmekten, fitne, fesat üretmekten başka bir işe yaramamaktadır" ifadelerini kaydetti.

Pensilvanya ile yatıp Kandil’le uyananların terör örgütlerini meşru gösterme gayretleri içerisine girdiğini anlatan Büyükataman, "Pensilvanya ile yatıp Kandil’le uyananlar, terör örgütlerini meşru gösterme gayretleri içerisine girenler, bet sesliler korosunun temsilcileridir. Sayın Genel Başkanımız ’Mitili attım’ dedikçe mitili göremediğini iddia edenlerin gözleri kör olmadığına göre açıkça inkarcıdırlar. Gerçekleri milletten saklayarak siyaset yaptığını iddia edenlerin yolu yol değildir. Mitil, İstanbul’a atılmıştır. Milliyetçi Hareket sahaya en erken inen ve tüm teşkilatlarıyla İstanbul’da sokak sokak çalışan en dinamik parti görünümündedir. Bu vesileyle kıymetli İstanbullu hemşehrilerimizin partimize ve Sayın Genel Başkanımıza teveccühü her geçen gün artmakta, teveccüh arttıkça bet sesler korosu şuursuzca bağırmaktadır" ifadelerini aktardı.

'Eski model siyasetçi'

"Açılım saçmalığının karşısında duran tek parti Milliyetçi Hareket Partisi ve tek camia Milliyetçi-Ülkücü camiadır" ifadelerini kullanan Büyükataman, şunları aktardı:

"Oysa İP’in hamisi CHP bu sürece desteğini hiçbir zaman gizlememişken hanımefendinin gizli ortağı Kandil, meselenin doğrudan tarafı olmuştur. Yeniden bir açılım yapılması için heveslenen, yol yapan İP’in Genel Başkanı, bebek katili ve açılım üzerinden Sayın Genel Başkanımıza söz söyleyebilecek son kişidir. Milliyetçi Hareket’in tavrı ve çizgisi oldukça nettir ve tavizsizdir. Yapay zeka teknolojisinin çığır açtığı bu yüzyılda kullanışlı olması adına birden fazla kumandası bulunan eski model siyasetçi hanımefendi, bir oradan bir buradan aldığı emirlerle hareket ettiğinden kafası karışmış, ne söylediğini bilemez hale gelmiştir. Kişi kendinden bilir işi, misali herkesin bir yerlerden emir aldığını zanneden bu zat bilmelidir ki Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı hiçbir yerden emir almaz. Bunun dışında Türkiye’de siyaset yapan herhangi bir kimsenin ne içerideki ne de dışarıdaki hain odaklardan emir almasına da müsaade etmez. Hanımefendinin kumandalarının pillerini söküp atacak ve hanımefendiyi özgürleştirecek olan da bizzat Sayın Genel Başkanımız olacaktır."

İYİ Parti Genel Başkanından beklenen açıklamaların bunlar olmadığını belirten ve cevaplanması için soru yönelten Büyükataman, "Kendilerinin ve merkez şubeleri CHP’nin cevaplaması gereken soru şudur. HDP, CHP ve İP ortak İstanbul mitingini ne zaman yapacaktır" diye aktardı.