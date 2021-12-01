MHP'den çok sert açıklama! 'Mansur Yavaş artık hasmımızdır'

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Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği Alparslan Türkeş'i anma programında yaşanan arbededen sonra MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ hedefe konmuş, saldıran grubu Baştuğ'un kışkırttığı iddia edilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, partisinin grup toplantısından sonra, CHP'li Yenimahalle Belediyesi'ne ait binada yaşanan arbede olayı sorulmuş, Bahçeli, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her gün de takip edeceğim." demişti.

'Camiamızdan ayrılan bir takım dönmeler...'

Mansur Yavaş'a bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. MHP'li Yalçın, "Mansur Yavaş artık hasmımızdır." dedi.

"Ülkücü Camiada Fitne Çıkarma Çabaları ve Sebepleri" başlıklı bir yazılı açıklama yapan Semih Yalçın, "Hareketimizden kopan birtakım atıklar, dönmeler, gevşekler ve zayıf karakterliler, devşirilmeye başlanmıştır. Örgütlendirilen fitne ve fücur ehli, genel başkanlık tartışmalarından MHP’nin mevcut politikalarına kadar birçok konu hakkında suni gündemler ve safsatalar üreterek camiamızda ve MHP teşkilatlarında kafa karışıklığı yaratmaya çabalamaktadır." ifadelerini kullandı.

'Düpedüz bir tertip'

"Toplantı, Başbuğ’umuzu doğum gününde sözde anmak bahanesiyle Ankara Yenimahalle’de bizzat CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katkılarıyla kiralanan bir salonda tertip edilmiştir." diyen Yalçın, "MHP ve Ülkücü Hareket'e rağmen düzenlenen bu alternatif anma toplantısı, düpedüz bir tertiptir. Maksat, hareketimizde tefrika oluşturmak, camiamızın mensuplarını birbirine düşürerek MHP’yi güçsüzleştirmektir. Maksat, MHP’nin dominant konumunu sarsmak, siyasette sahip olduğu özgül ağırlığı baltalamak, toplum nezdindeki itibarını zedelemektir." şeklinde konuştu.

'Fitnenin eteklisi Müdire!'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İP'li Meral Akşener'i de eleştirdiği açıklamasına şöyle devam etti: "Bir zamanlar MHP’yi CHP’lileşmekle suçlayan Yavaş, aynı CHP’nin kucağında, belediyenin yani Ankara halkının imkânlarını MHP’nin kuyusunu kazmak için seferber etmiştir. Mansur Yavaş artık hasmımızdır ve ülkücü hareketin nefesi ensesindedir. Fitnenin eteklisi olan Müdire, ‘Yavaş’ın arkasındayız’ demiş. Müdire ve şakirtleri arkasında olsalar ne yazar. Ama biz tefrikanın topuklusunun arkasında kimlerin olduğunu iyi biliriz. Yani, zehirli şeytan üzümlerinin bağı bellidir."