MHP'den 'Çakıcı' itirafı! Avukatlarına danışılmış

MHP , Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin 24 Haziran öncesinde seçim vaatleri arasında sıraladığı af yasa teklifini dün Meclis Başkanlığı’na sundu. MHP ’nin teklifi sunmasıyla birlikte de gözler yeniden AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çevrildi.

Erdoğan’ın Bahçeli’yle gerek yerelde ittifak konusunda gerekse af yasa teklifi konusunda görüşebileceği belirtilirken, AK Parti’nin de teklifi yetkili kurullarında değerlendireceği belirtiliyor. Ancak AK Parti’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afla ilgili “Bir suç devlete karşı işleniyorsa, devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa, bunun af yetkisi devlette değildir” şeklindeki açıklamaları anımsatılıyor ve AK Parti’nin de bu yaklaşımı sürdürdüğü ifade ediliyor.

‘RAHŞAN AFFI’ DÜŞÜNDÜRÜYOR

AK Parti’de “şartlı salıverilme” şeklinde çıkarılması öngörülen affın Meclis’ten geçmesi halinde, eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in önerisiyle 22 Aralık 2000’de çıkarılan affa benzeyeceği yönünde çekincelerinin olduğu belirtiliyor. “4616 sayılı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası”, diğer bir adıyla ‘Rahşan Affı’, 23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen suçları kapsıyordu. Cezaevlerindeki 23 bini aşkın tutuklu ve hükümlü aftan yararlanarak, tahliye olmuştu. Ancak daha sonra Anayasa Mahkemesi’nce “iptal” edilen yasanın kapsamı genişletilmiş ve tahliye olanların sayısı 45 bini bulmuştu.

Bu nedenle AK Parti’de teklifin AYM’ye taşınması sonrasında kapsamının genişleyip diğer suçluların da aftan yararlanabilmesinin önünün açılıp açılmayacağının tartışıldığı belirtiliyor. Öte yandan Erdoğan’ın, Alaattin Çakıcı’nın kendisine yönelik yazdığı mektupta dile getirdiği bazı sözlerden “üzüntü duyduğu” ve iki liderin görüşmesinde konuyu gündeme getireceği de ifade ediliyor.



MHP ise cezaevlerindeki duruma ilişkin hükümetin bir adım atması gerektiğini, yaşanan sıkıntılardan ötürü ‘bir ayaklanmanın başlayabileceğinden’ endişe duyulduğunu kaydediyor. MHP kanadı AK Parti’nin çekincelerine karşın af konusunda kapıların tam kapanmadığına dikkat çekiyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik her ne kadar yeniden “Gündemimizde af yok” dese de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gelsin, görüşürüz, üzerinde çalışıyoruz” şeklindeki açıklamaları “uzlaşma sağlanabileceğinin sinyali olarak” nitelendiriliyor.

AF TEKLİFİNİ ÇAKICI'NIN AVUKATLARINA DA SORMUŞLAR

MHP ’nin af teklifini açıklayan Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tasarının hazırlanma sürecinde Alaattin Çakıcı’nın avukatlarıyla görüştüklerini itiraf etti. Yıldız, affın Çakıcı’yı kapsayıp kapsamayacağı şeklindeki soruya yanıt verirken “Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz için kanun çıkmaz. Teklif kapsamında ise elbette bunlar da yararlanır. Ayrıca Çakıcı’nın eşini öldürtmekten cezaevinde yattığı doğru değil. Onun cezası infaz edildi. Avukatlarına da sorduk, şu anda cinayet veya örgüt suçundan bir infazı yok” dedi.