  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

MHP’den Başkan Oral’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yalova İl Başkanı Mehmet Necati Vural ve beraberindeki heyet, Altınova Belediye Başkanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 09:24:30 -
MHP’den Başkan Oral’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yalova İl Başkanı Mehmet Necati Vural ve beraberindeki heyet, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret etti.


MHP İl Başkanı Mehmet Necati Vural, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Bahattin Erbay, MHP Altınova İlçe Başkanı Serkan Dikyar ve MHP Altınova İlçe Başkan Yardımcısı Sinan İlbeği, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret etti.


Altınova ile ilgili gelişmeler başta olmak üzere birçok konu konuşulduğu ziyaret oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Altınova’da yapılan çalışmalar ve projeler hakkında misafirlerine bilgi veren Başkan Oral, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı