MHP'den Arzu Erdem açıklaması!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa kararı alan 25, 26 ve 27'nci Dönem MHP Milletvekili Arzu Erdem ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

'ARZU ERDEM'İN İSTİFASI PARTİMİZ TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİR'

Erdem'in istifasının kabul edildiğini duyuran Büyükataman, "Sosyal medya hesabı üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Arzu Erdem'in istifası partimiz tarafından kabul edilmiştir." dedi.

NE OLMUŞTU?

25, 26 ve 27'nci Dönem MHP Milletvekili Arzu Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

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Erdem, istifa açıklamasında "Milliyetçi Hareket Partisi üst kurul delegeliği ve MHP Parti üyeliğimden herhangi bir baskı olmaksızın, kendi özgür irademle istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.