MHP'den Amasya çıkarması

YENİ AKİT ANKARA

Cumhur İttifak’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletle buluşmaya devam ediyor. Adım “Adım 2023 İl İl Anadolu” programlarımı kapsamında şimdiye kadar 40 il ziyareti gerçekleştiren MHP’li milletvekilleri bu günde Amasya’da esnafları ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Adım Adım 2023; İl İl Anadolu diyerek karış karış Amasya caddelerini geziyor, kapı kapı esnafımızı ziyaret ediyoruz. Bu vesileyle hem sohbet edip,hem herbirine ayrı ayrı Liderimizin hasbi selamlarını ilettik. Er Rezzak olan Rabbim,kazançlarını hayırlı,işlerini bereketli kılsın”