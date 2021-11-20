  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset MHP'den Amasya çıkarması
Siyaset

MHP'den Amasya çıkarması

Cumhur İttifak’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletle buluşmaya devam ediyor. Adım “Adım 2023 İl İl Anadolu” programlarımı kapsamında şimdiye kadar 40 il ziyareti gerçekleştiren MHP’li milletvekilleri bu günde Amasya’da esnafları ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 17:26:00 -
MHP'den Amasya çıkarması

YENİ AKİT  ANKARA

Cumhur İttifak’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletle buluşmaya devam ediyor. Adım “Adım 2023 İl İl Anadolu” programlarımı kapsamında şimdiye kadar 40 il ziyareti gerçekleştiren MHP’li milletvekilleri bu günde Amasya’da esnafları ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Adım Adım 2023; İl İl Anadolu diyerek karış karış Amasya caddelerini geziyor, kapı kapı esnafımızı ziyaret ediyoruz. Bu vesileyle hem sohbet edip,hem herbirine ayrı ayrı Liderimizin hasbi selamlarını ilettik. Er Rezzak olan Rabbim,kazançlarını hayırlı,işlerini bereketli kılsın”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘00.00’ yalancısı Durmuş Yılmaz’dan şaka gibi savunma
Gündem

‘00.00’ yalancısı Durmuş Yılmaz’dan şaka gibi savunma

Dün yaptığı açıklamada gece 00.00'da bir şeyler olacağını söyleyerek hükümete yönelik yalan ve iftira atan İYİ Partili Durmuş Yılmaz, dedikl..
FBI'dan Türkiye hamlesi
Gündem

FBI'dan Türkiye hamlesi

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) Türkiye'ye kritik bir ziyaret düzenlendi. Ziyaret üst düzey isimler tarafından gerçekleştirild..
Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
Kültür - Sanat

Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay