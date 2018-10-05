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MHP'den Akşener'e 'Demir yumruk' uyarısı!

MHP'yi sert bir dille eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde "Ülkücüler" tarafından protesto edilmesiyle ilgili olarak MHP'den çok sert bir açıklama geldi.

05 Ekim 2018 Cuma 11:49
MHP'den Akşener'e 'Demir yumruk' uyarısı!

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Meral Akşener'in evinin basılmasına ilişkin "Ülkücü Hareketin kadife eldiven içindeki demir yumruk olduğunu da kimse unutmamalıdır." dedi. Büyükataman, "MHP'ye 'küçük ortak' benzetmesi yapan siyasi üslupsuz, öyle sanıyoruz ki işportaya düşen, 'yeni bir Genç Parti' rolüne soyunmuş olan partisini kurtarma peşindedir" dedi.

Akşener ‘Demir yumruk’ hatırlatması

Büyükataman, "Demirden korksa trene binmeyeceğini ifade edene, bir kere yanlış trene bindiyse; koridordan ters tarafa yürümesinin hiçbir anlamı olmayacağını hatırlatmak isteriz. Son olarak; Ülkücü Hareketin kadife eldiven içindeki demir yumruk olduğunu da kimse unutmamalıdır." dedi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 11:49
  1. İsmet Büyükataman
  2. Meral Akşener
  3. Ülkücüler

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