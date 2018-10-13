MHP'den af ile ilgili kritik hamle
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, af tasarısının TBMM Adalet Komisyonu'na gönderildiğini açıkladı.13 Ekim 2018 Cumartesi 14:32
MHP’nin şartı ceza indirimini öngören, kamuoyuna “af tasarısı” olarak yansıyan kanun değişikliği teklifi Meclis Adalet Komisyonu’na gönderildi.
Tasarıyı hazırlayanlardan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Nihayet şartlı ceza indirimi kanun teklifibüyük bir mücadele sonunda adalet komisyonuna gönderildi. Asıl mücadele şimdi başlıyor.Duanızı esirgemeyin” dedi.
TBMM Adalet Komisyonu'na iletilen tasarıda imzası olan isimler şöyle:
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