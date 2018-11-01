MHP'den af açıklaması: Partimizin teklifi af teklifi değil

MHP İstanbul Milletvekili Bülent Karataş, "Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2017 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu görüşülüyor.

"Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın"

Karataş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği, parti olarak TBMM Başkanlığına sundukları, şartlı ceza indirimi teklifi ile ilgili görüşlerini de açıkladı. Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cezaevindeki FETÖ'cüler, PKK'lılar, caniler, istismarcılar ayıklandıktan sonra kalanların büyük çoğunluğu çocuk, genç. Cezaevindeki hayat, insan onuru ile pek bağdaşmayan bir hayat. Bu zemini işledikleri takdirde Türkiye büyük bir felakete sürüklenebilir, Gezi olaylarından çok daha korkunç ve gaddar olabilir. Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp, FETÖ ve PKK'nın kurbanı haline gelir. Bir talimat ile isyanlar başlatırlarsa ne olur? Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın. Teröristler iki-üç kişilik yerlerde tutuluyor. Kader kurbanı olan suçluların koğuşuna birer ajanlarını gönderiyor, bu teröristler orada fitne yayıyorlar. Cezaevleri Afrin'de atılan bombalardan daha tehlikeli bir hal alıyor. 'Rahşan affı tekerrür etti' diyorlar, 'Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz affı geliyor' diyorlar. Acele ve ezbere konuşmayın lütfen. Bu insanları topluma kazandırmak için inisiyatif üstlenmeyelim mi? Cezaevleri pimi çekilmiş bomba gibidir, partimizin teklifi af teklifi değil, şartlı ceza indirimidir."