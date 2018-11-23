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MHP’den aday adaylarına ‘karne’

MHP, Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla FETÖ sızmalarının önüne geçmek için parti müfettişlerini illere gönderiyor.

23 Kasım 2018 Cuma 12:00
MHP’den aday adaylarına ‘karne’

ANKARA-

MHP’de aday adaylarının partinin kriterlerine uyumunun belirlenmesi için süreç başladı. Teşkilatlara ve referanslara aday adaylarını soran MHP, güvenlik soruşturması da yaptırıyor. 31 Mart 2019’daki yerel seçim için aday adaylığı resmi başvurularını 15 Kasım’da almaya başlayan MHP, bir yandan da adaylık için başvuran isimlerle ilgili inceleme yapıyor. 

15 kişilik inceliyor

Bu çerçevede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin miting programından adayların belirlenmesine, seçim müziği ve sloganının seçimine kadar yerel seçime yönelik tüm hazırlık sürecini yürüten Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve Sadir Durmaz’dan oluşan komisyon, partinin hukukçularından oluşan 15 kişilik komisyonun katılımıyla yapılan toplantılarda aday adaylarına yoğunlaştı.

Bir yandan komisyonlar öne çıkan aday adaylarının partinin kriterlerine uygunluğunu belirlemek için teşkilatlar ve referanslarla görüşüyor, diğer yandan Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla FETÖ sızmalarının önüne geçmek için parti müfettişlerini illere gönderiliyor.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 12:00
  1. MHP
  2. Devlet Bahçeli
  3. Semih Yalçın
  4. Feti Yıldız
  5. Sadir Durmaz

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