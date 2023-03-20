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Medya MHP'de sürpriz! Özlem Balcı, Devlet Bahçeli ziyaret edip kararını duyurdu
Medya

MHP'de sürpriz! Özlem Balcı, Devlet Bahçeli ziyaret edip kararını duyurdu

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinden milletvekili aday adayı olan oyuncu Özlem Balcı'yı kabul etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 15:36:00 - 2023-03-20 15:41:28
MHP'de sürpriz! Özlem Balcı, Devlet Bahçeli ziyaret edip kararını duyurdu

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi seçime gidiyor.

Şimdilik pusulada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek'in ismi yer alıyor.

Siyasi partilerde aday adaylığı için başvurular devam ederken TRT'de yayınladığı döneme damga vuran Seksenler dizinde rol alan Özlem Balcı sürpriz bir karar aldı.

Balcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla siyasete atıldığını duyurdu.
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Özlem Balcı şu ifadeleri kullandı:

"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı müracatımı yaptım.

Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendiyi ziyaret edip hayır duasını aldım.

Kamuoyunun bilgisine sunarım."

 

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