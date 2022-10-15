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Siyaset MHP'de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Siyaset

MHP'de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu

MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Turan Şahin, görevinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 11:48:00 -
MHP'de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu

 

MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Turan Şahin, görevinden istifa etti.

Şahin, sosyal medyada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli dava arkadaşlarımla birlikte gördüğümüz lüzum üzere aldığımız kararla, bayrağını onurla gururla taşıdığım Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı’ndan istifa etmiş bulunmaktayım. Milliyetçi-ülkücü hareketin her zaman bir neferi olarak kalacağım. Ülkücü hareket var olsun. Saygılarımla." 

 

 

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