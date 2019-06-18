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MHP'de seferberlik! Avukat ordusu İstanbul'da

İstanbul seçimi için son günlere girilirken Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’de adeta seferberlik ilan edildi. Muhtemel bir hukuksuzluk durumunda anında müdahale edebilmek için avukatlardan oluşan bir merkez kuran MHP, her sandık için de bir hukukçu görevlendirdi.

18 Haziran 2019 Salı 07:02
MHP'de seferberlik! Avukat ordusu İstanbul'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hafta sonu İstanbul ziyaretinin ardından teşkilat çalışmalarını hızlandırdı. Bahçeli, İstanbul İl Başkanlığı’nda basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda 11 Mayıs’tan itibaren parti olarak İstanbul’a mitili attıklarını hatırlatan Bahçeli, MHP’nin en alt kadrosundan en üst kadrosuna kadar tüm teşkilatları ile sahada olduğunu ifade etti. İstanbul seçimi için kritik haftaya girildiğini ifade eden Bahçeli teşkilata çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi.

Her sandık başında hukukçu olacak

MHP, İstanbul seçimi için avukatların olduğu bir merkez oluşturdu. 23 Haziran’da İstanbul’da 31 bin 124 sandık kurulacak. Her sandık için ayrı ayrı görevlendirilen avukatlar seçim sonuçları açıklanıncaya kadar sandık başında bekleyecek. Avukatlar, sandık başı işlemlerinde hukuki destek verecek. Öte yandan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İstanbul seçimlerini Ankara’da, MHP Genel Merkezi’nde takip edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 06:50
  1. Ankara
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  4. seçim
  5. avukat
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