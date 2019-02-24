MHP'de kritik toplantı! Tarih belli oldu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK Merkez Disiplin Kurulu ve il başkanları ile salı günü bir araya gelecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK Merkez Disiplin Kurulu ve il başkanlarını salı günü toplayacak. Ayrıntılar geliyor...

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