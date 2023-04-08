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Siyaset MHP'de flaş gelişme! O isim istifa etti
Siyaset

MHP'de flaş gelişme! O isim istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-04-08 10:10:00 -
MHP'de flaş gelişme! O isim istifa etti

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken MHP milletvekili aday listlerini YSK'ya teslim eden ilk parti oldu. MHP Karabük milletvekili adayı Murat Karagül, ikinci sıradan aday gösterilmesine tepki göstererek adaylıktan istifa ettiğini açıkladı.

14 Mayıs seçimleri öncesinde partilerin milletvekili listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmeleri için son gün 9 Nisan Pazar olarak açıklanmıştı. Ancak MHP son günü beklemeden, milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim eden ilk parti oldu. Fakat açıklanan liste istifa getirdi. 

Karabük'te de MHP'nin ikinci sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Murat Karagül, adaylığından çekilerek istifa etti. Dilekçesini İl Başkanlığına sunan Karagül'ün istifası kabul edildi. Karagül'ün istifa gerekçesinin ikinci sıradan aday gösterilmesi olduğu öğrenildi.

 
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Yorumlar

Mükremin

Mhp yıpratamazsın inşallah. zaten baraj altı gerek yok bu hareketlere. İnşallah. Hamdolsun

Orhan İnan

Hırslı ve kibirli biri demek ki .Binlerce ülkücü zerre menfaat beklemeden bu ülke için kan verdi, can verdi, ömrünün en güzel yıllarını verdi de küçücük de olsa makam, mevki istemedi. Bu kardeşim geçmişi bilmiyor ya da gaale almıyor demek ki. EY nefis, sen nelere muktedir oluyorsun.
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