MHP'de flaş gelişme! O isim istifa etti

14 Mayıs seçimleri öncesinde partilerin milletvekili listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmeleri için son gün 9 Nisan Pazar olarak açıklanmıştı. Ancak MHP son günü beklemeden, milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim eden ilk parti oldu. Fakat açıklanan liste istifa getirdi.

Karabük'te de MHP'nin ikinci sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Murat Karagül, adaylığından çekilerek istifa etti. Dilekçesini İl Başkanlığına sunan Karagül'ün istifası kabul edildi. Karagül'ün istifa gerekçesinin ikinci sıradan aday gösterilmesi olduğu öğrenildi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO