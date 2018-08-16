0553 313 94 23

MHP ve İP arasındaki fark 9'a çıktı

İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın katılımıyla, MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 50'ye yükselirken İP'in sandalye sayısı ise 41'e düştü.

16 Ağustos 2018 Perşembe 11:32
MHP ve İP arasındaki fark 9'a çıktı

İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın katılımıyla, MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 50'ye yükseldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır." ifadesini kullanmış ve Arkaz'ı partisine davet etmişti.

Arkaz da bu daveti kabul edip MHP'ye katıldı.

Arkaz'ın katılımıyla, MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 50'ye yükselirken, İYİ Parti'nin sandalye sayısı 41'e düştü.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 11:32
  1. İstanbul
  2. MHP
  3. Devlet Bahçeli
  4. Hayati Arkaz
  5. meral akşener

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban fiyatları Ankara 2018 Ankara'da küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ve ne?
    1. Kurban fiyatları Ankara 2018 Ankara'da..
    2. Benfica maçı sonrası Phillip Cocu..
    3. Çavuşoğlu Kongolu mevkidaşı ile görüştü
    4. Fatih Terim'den sürpriz karar! Tolga..
    5. Pes artık! 'Valiyim' diyerek...
    6. Çok sayıda kişiye gönderilmişti!..
    7. TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var
    8. Direksiyon başında kalp krizi geçirdi,..
    9. Zilhicce'nin bugün kaçıncı günü?
    10. 25 ayrı suçtan yakalandı, savunması:..
    11. İşte Trump’ı elinde oynatan ekip!
    12. Düğünde havaya ateş açıldı, kalbi..
    13. Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik..
    14. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan..
    15. İşe bisikletle giden müdür tüm..
    16. KYK Diyarbakır yurtları
    17. YPG/PKK ve Esed arasında 'özerklik'..
    18. 2018/MTSKS-3 ehliyet sınav sonuçları..
    19. Muhtarlar TL'ye destek için maaşlarını..
    20. “Göbeğini Kaşıyan Adam” krize formülü..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?