MHP, ‘Vazgeçtik’ demişti! Azerbaycan'dan açıklama geldi

MHP Lideri Bahçeli, 'Milliyetçi Hareket Partisi Şuşa'ya yaptıracağı okul projesinden vazgeçmiştir' açıklamasında sonra Üzeyir Hacıbeyli'nın adını taşıyacak Şuşa Sanat Okulunun inşaatına en kısa sürede başlanılacağını belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, 'Bu hayırsever girişimin kabul görülmemesi hiçbir şekilde müzakere konusu değildir. Konunun esasına ilişkin tam rapor edilmemesinin anlaşılmazlığa neden olduğu göz ardı edilemez" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Üzeyir Hacıbeyli'nın adını taşıyacak Şuşa Sanat Okulunun inşaatına en kısa sürede başlanılacağını açıkladı.

Hacıyev, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisi ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının girişimiyle Şuşa'da Üzeyir Hacıbeyli'nin adını taşıyan bir sanat okulunun inşa edilmesi planının Azerbaycan tarafından memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kabulünde "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Türkiye'den hediye olarak önerilen okulun temelinin atılması öngörülüyor" şeklindeki ifadelerini hatırlatan Hacıyev, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sanat okulu binasının mimari projesinin Şuşa şehrinin özgün mimari üslubuna uyarlanması için uzmanlar düzeyinde çalışma müzakereleri yapılması önerildi.

Bu hayırsever girişimin kabul görülmemesi hiçbir şekilde müzakere konusu değildir. Konunun esasına ilişkin tam rapor edilmemesinin anlaşılmazlığa neden olduğu göz ardı edilemez. Teknik ve mimari sorunların karşılıklı anlayışla çalışma grupları düzeyinde çözülerek Üzeyir Hacıbeyli'nın adını taşıyan Şuşa Sanat Okulunun inşaatına en kısa sürede başlanacağından eminiz."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarılan Şuşa'da yapmayı planladıkları okulla ilgili olarak sosyal medya hesabından "Azerbaycan yönetimi, bizim bu projemizi uygun görmeyerek yeni ve farklı bir okul projesi hazırlamıştır. Elbette bu tasarruf en tabii haklarıdır, bize de saygı duymaktan başka bir seçenek kalmayacaktır" şeklinde açıklamada bulunmuştu.