MHP Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı
MHP, dün akşam İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde gerçekleşen olaylardan dolayı MHP Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı.05 Ekim 2018 Cuma 15:13
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatının görevden alındığını bildirdi.
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatının, İstanbul İl Başkanlığı ve MHP Genel Merkezi'nin bilgisi dışında hareket ettiğinden dolayı görevden alındığını kaydetti.
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