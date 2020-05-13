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MHP Sivrihisar İlçe Başkanlığı’ndan berber ve kuaförlere ziyaret

MHP Sivrihisar İlçe Başkanlığı yöneticileri, tekrar faaliyete geçmeleri sebebiyle berber ve kuaför esnafını ziyaret edilerek maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:01:59 -
MHP Sivrihisar İlçe Başkanlığı’ndan berber ve kuaförlere ziyaret

MHP Sivrihisar İlçe Başkanlığı yöneticileri, tekrar faaliyete geçmeleri sebebiyle berber ve kuaför esnafını ziyaret edilerek maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı.


İlçe Başkanı Murat Işık ve yönetim kurulu üyeleri tarafından normalleşme süreci kapsamında tekrar faaliyetlerine başlayan berber ve kuaför esnafına ziyaretler gerçekleştirildi. Ziyaretlerde esnafla sohbetler de gerçekleştirilirken spiral maske, eldiven ve dezenkfektan dağıtımı yapıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sivrihisar İlçe Başkanı Murat Işık, “İlçe Başkanlığı’mız her zaman esnafımızın, sanatkarımızın ve Sivrihisar halkımızın yanında, hizmetindedir. Bu süresi sabır, karşılıklı samimiyet, anlayış ve birlikte hareket ederek atlatacağımızdan şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

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